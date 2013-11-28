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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:29
joik написав: VitaliyN написав:
ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!!
Поделитесь техническими моментами фразы: на лондоне. Так понимаю покупаете на Лондонской бирже через ихнего брокера или как? А где держите бумаги, в каком депозитарном учереждении?
Тут все через ИВ или Екзанте.
Фридом финанс. Покупать можно что угодно на многих биржах.
Нашу рябу - естественно на Лондоне. Больше не где, кроме УБ
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:28
paolot написав:
UNAF
"Спецвыпуск" от Витренко, для тех "кто недопродал весной"
Укрнафту продавать то зачем? Сколько ярдов НАК должен Укрнафте за газ? Из интервью не понял этого. В отчетности Укрнафты на конец первого квартал показана дебиторская задолженность за продукцию 6,9 млрд грн.
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