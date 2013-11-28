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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 28
1800 и выше
57%
16
Ниже 1800
14%
4
Не могу сказать
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:29

  joik написав:
  VitaliyN написав:ФСЕ будет гуд! у меня на лондоне в МХП - 60%, средняя 5,14. Дивы получил. Ждем роста!!! :D


Поделитесь техническими моментами фразы: на лондоне. Так понимаю покупаете на Лондонской бирже через ихнего брокера или как? А где держите бумаги, в каком депозитарном учереждении?
Тут все через ИВ или Екзанте.

Фридом финанс. Покупать можно что угодно на многих биржах.
Нашу рябу - естественно на Лондоне. Больше не где, кроме УБ
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:28

Re: Идеи: портфель

  paolot написав:UNAF
"Спецвыпуск" от Витренко, для тех "кто недопродал весной" :mrgreen:

Укрнафту продавать то зачем? Сколько ярдов НАК должен Укрнафте за газ? Из интервью не понял этого. В отчетности Укрнафты на конец первого квартал показана дебиторская задолженность за продукцию 6,9 млрд грн.
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:50

Re: Идеи: портфель

  user412 написав:Укрнафту продавать то зачем?


чтобы не ходить по судам пытаясь получить положенные дивиденды :)

вот прибыль за 2020й где? до 01.07 был срок - и тишина...
в ноябре будет граничный срок по дивидендам за 2018й - какие шансы что они сделают выплату и нам не придется подавать иск в суд?

я так понимаю ждем ноября и подаем иск сразу за 2018 и 2020? или эти 2 выплаты нельзя в одном иске требовать и нужно раздельно?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 00:09

  user412 написав:Укрнафту продавать то зачем?

Да незачем :mrgreen: . Тут скорее наоборот. Ирония, по отношению к тем, кто непонятно с каких причин утверждал, что прошлогоднее решение по 2 млрд.кубов "хорошая возможность допродать недопроданное" :wink:
Після відмови у розгляді справи Стокгольмським арбітражем в українському позові ПАТ Укрнафти "Про стягнення безпідставно набутого майна"
з квітня 2021 року, як і передбачалось було поновлено провадження. Також, судом прийнято заяву до розгляду про збільшення розміру позовних вимог з 8,039 до 10,1млрд.кубометрів газу та клопотання про витребування доказів. Доволі цікавим, є один з пунктів де йде мова про зобов'язання Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" надати інформацію про наявність у власності НАК «Нафтогаз України» природного газу в обсязі 10,1 мільярдів кубічних метрів станом на дату надання такої інформації суду. Враховуючи предмет позову, досить непередбачуваними можуть бути і наслідки таких "вимог" особливо з приближенням чергового опалювального сезону.
  user412 написав:Сколько ярдов НАК должен Укрнафте за газ? Из интервью не понял этого

Щодо "ярдів за газ"...))
По цене газа и общей сумме, пока определенности нет. Вероятно, со слов Витренко, речь идёт о сумме не меньше чем 60 млрд.гривен. То есть, минимум 1100грн.на акцию. ИВК неоднократно говорил о том, что рассчитывает на 2млрд$ (~100$ на одну бумагу). Коболев, в последнем интервью, после того как его "ушли" из Нафтогаза, обмолвился, об одном из рассматриваемых вариантов, а именно- денежной компенсации для миноритарных акционеров и очевидно, в таком случае непропорциональном разделении компании. Но, это уже было похоже на geste de désespoir, после проигранного эндшпиля, ибо попутно заявил, что нефтяные активы должны выкупать миноритарии, поскольку государству без собственной переработки они ни к чему, а миноритарии если останутся с заправочным бизнесом и денежной компенсацией "за нефть и газ" будут и дальше выкачивать прибыль не имея собственной добычи нефти, но имея монопольное положение в переработке и собственную сеть АЗС для реализации конечного товара потребителю. Тем самым, в очередной раз подтвердив истину - точка зрения зависит от точки сидения :lol:
  user412 написав:В отчетности Укрнафты на конец первого квартал показана дебиторская задолженность за продукцию 6,9 млрд грн.

Дійсно так. Але наскільки мені відомо, вона у звітності відображена за первісною вартістю, тобто фактичною(історичною) собівартістю при виробництві. Чи Ви мали на увазі щось інше?)

  DmitryZP написав:чтобы не ходить по судам пытаясь получить положенные дивиденды :)

я так понимаю ждем ноября и подаем иск сразу за 2018 и 2020? или эти 2 выплаты нельзя в одном иске требовать и нужно раздельно?

Це наша з Вами "ХОТЕЛКА" - все, й зараз. Але тільки не з Укрнафтою :mrgreen: Головне, що вони визнали обов'язок сплати дивидендів/прибутку за 2020 рік. І треба чекати, до поки ДПС не закриє державну частку, переплатою з податку на прибуток. А до того часу, ніхто нічого НЕ ОТРИМАЄ. Зрештою, так вони висловилися мотивуючи свій позов. Й не дивно. Все як і зазвичай, за класичними канонами UNAF.
paolot
 
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