Додано: Сер 28 лип, 2021 00:09

user412 написав: Укрнафту продавать то зачем? Укрнафту продавать то зачем?

user412 написав: Сколько ярдов НАК должен Укрнафте за газ? Из интервью не понял этого Сколько ярдов НАК должен Укрнафте за газ? Из интервью не понял этого

user412 написав: В отчетности Укрнафты на конец первого квартал показана дебиторская задолженность за продукцию 6,9 млрд грн. В отчетности Укрнафты на конец первого квартал показана дебиторская задолженность за продукцию 6,9 млрд грн.

DmitryZP написав: чтобы не ходить по судам пытаясь получить положенные дивиденды



я так понимаю ждем ноября и подаем иск сразу за 2018 и 2020? или эти 2 выплаты нельзя в одном иске требовать и нужно раздельно? чтобы не ходить по судам пытаясь получить положенные дивидендыя так понимаю ждем ноября и подаем иск сразу за 2018 и 2020? или эти 2 выплаты нельзя в одном иске требовать и нужно раздельно?

Да незачем. Тут скорее наоборот. Ирония, по отношению к тем, кто непонятно с каких причин утверждал, что прошлогоднее решение по 2 млрд.кубов "хорошая возможность допродать недопроданное"Після відмови у розгляді справи Стокгольмським арбітражем в українському позові ПАТ Укрнафти "Про стягнення безпідставно набутого майна"з квітня 2021 року, як і передбачалось було поновлено провадження. Також, судом прийнято заяву до розгляду про збільшення розміру позовних вимог з 8,039 до 10,1млрд.кубометрів газу та клопотання про витребування доказів. Доволі цікавим, є один з пунктів де йде мова про зобов'язання Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" надати інформацію про наявність у власності НАК «Нафтогаз України» природного газу в обсязі 10,1 мільярдів кубічних метрів. Враховуючи предмет позову, досить непередбачуваними можуть бути і наслідки таких "вимог" особливо з приближенням чергового опалювального сезону.Щодо "ярдів за газ"...))По цене газа и общей сумме, пока определенности нет. Вероятно, со слов Витренко, речь идёт о сумме не меньше чем 60 млрд.гривен. То есть,1100грн.на акцию. ИВК неоднократно говорил о том, что рассчитывает на 2млрд$ (~100$ на одну бумагу). Коболев, в последнем интервью, после того как его "ушли" из Нафтогаза, обмолвился, об одном из рассматриваемых вариантов, а именно- денежной компенсации для миноритарных акционеров и очевидно, в таком случае непропорциональном разделении компании. Но, это уже было похоже на geste de désespoir, после проигранного эндшпиля, ибо попутно заявил, что нефтяные активы должны выкупать миноритарии, поскольку государству без собственной переработки они ни к чему, а миноритарии если останутся с заправочным бизнесом и денежной компенсацией "за нефть и газ" будут и дальше выкачивать прибыль не имея собственной добычи нефти, но имеяв переработке и собственную сеть АЗС для реализации конечного товара потребителю. Тем самым, в очередной раз подтвердив истину - точка зрения зависит от точки сиденияДійсно так. Але наскільки мені відомо, вона у звітності відображена за первісною вартістю, тобто фактичною(історичною) собівартістю при виробництві. Чи Ви мали на увазі щось інше?)Це наша з Вами "ХОТЕЛКА" - все, й зараз. Але тільки не з УкрнафтоюГоловне, що вони визнали обов'язок сплати дивидендів/прибутку за 2020 рік. І треба чекати, до поки ДПС не закриє державну частку, переплатою з податку на прибуток. А до того часу, ніхто нічого НЕ ОТРИМАЄ. Зрештою, так вони висловилися мотивуючи свій позов. Й не дивно. Все як і зазвичай, за класичними канонами UNAF.