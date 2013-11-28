Мы не в то все это время инвестировали...
Центроэнерго, облэнерго, мет заводы. ОВГЗ, амеропапиры это все прошлый век.. Не за этим будущее..
P/S/ товарищам с такими деньгами сложно будет в стране Украина..
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:44
Третього в Україні аутсорсера GlobalLogic придбали за $9,6 млрд.
Мы не в то все это время инвестировали...
Центроэнерго, облэнерго, мет заводы. ОВГЗ, амеропапиры это все прошлый век.. Не за этим будущее..
P/S/ товарищам с такими деньгами сложно будет в стране Украина..
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