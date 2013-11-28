Мы не в то все это время инвестировали... Центроэнерго, облэнерго, мет заводы. ОВГЗ, амеропапиры это все прошлый век.. Не за этим будущее..
P/S/ товарищам с такими деньгами сложно будет в стране Украина.. А что сделала УБ чтобы в своем время чтобы данная компания появилась на фондовом рынке? И в чем смысл НДЦПФР если данные компании не присутствуют на фондовом рынке Украины.. Эхо Хромаева тяжким бременем накладывается на развитии страны.. P/S/2 а новый глава НДЦПФР Магомедов что то знает о данной компании? или он будет только участвовать только в комиссиях по энергетики, сантехники и других направлениях прошлого века.. прошло пол года и на выходе пшик..
ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток в размере 163,966 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года его чистая прибыль составляла 50,81 млн грн. Согласно отчетности предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход за первое полугодие сократился в 2,6 раза – до 641,19 млн грн, передает Интерфакс-Украина.
КВСЗ получил 41,79 млн грн валового убытка против 135,27 млн грн прибыли в январе-июне-2020, а от операционной деятельности – 177,9 млн грн убытка против 43,47 млн грн операционной прибыли.
Согласно отчетности, в первом полугодии завод сократил реализацию грузовых вагонов в 2,9 раза или на 626 ед. по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 327 ед.
КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.
В 2020 году его чистый доход сократился в 2,5 раза к 2019 году – до 3 млрд 337 млн грн, чистая прибыль снизилась в 11,5 раза – до 71,8 млн грн.Источник: https://biz.censor.net/n3279949
В то же время в июле уже была получена предоплата в 30% от контракта на 3,042 млрд грн за поставку 100 пассажирских вагонов. Доход в июле уже превысил доход за первое полугодие.
Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдингова компанія агропромислової групи «Кернел», планує на позачергових зборах 30 серпня отримати дозвіл своїх акціонерів на викуп до 19,2 млн своїх акцій на суму $250 млн.
При цьому ціна покупки акцій повинна бути від 50 до 65 польських злотих, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням компанії, оприлюдненим на Варшавській фондовій біржі в четвер увечері, викуп акцій компанії планується здійснити протягом двох років.
«Кернел» планує запропонувати акціонерам затвердити це рішення, оскільки компанія і її дочірні підприємства накопичили значну ліквідність, і не мають будь-яких нових привабливих інвестиційних можливостей в короткостроковій перспективі.
Агрохолдинг уточнив, що співідношення його чистого боргу до EBITDA на 31 березня 2021 року на рівні 1,4х знаходилося на комфортному рівні.
В п'ятницю зранку ціна акцій Kernel підскочила на 8,92% – до 53,7 злотих.