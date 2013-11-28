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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2450245124522453 Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 28 1800 и выше 57% 16 Ниже 1800 14% 4 Не могу сказать 29% 8 Всього голосів : 28 Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:44

https://forbes.ua/



Мы не в то все это время инвестировали...

Центроэнерго, облэнерго, мет заводы. ОВГЗ, амеропапиры это все прошлый век.. Не за этим будущее..



P/S/ товарищам с такими деньгами сложно будет в стране Украина..

А что сделала УБ чтобы в своем время чтобы данная компания появилась на фондовом рынке? И в чем смысл НДЦПФР если данные компании не присутствуют на фондовом рынке Украины.. Эхо Хромаева тяжким бременем накладывается на развитии страны..

P/S/2 а новый глава НДЦПФР Магомедов что то знает о данной компании? или он будет только участвовать только в комиссиях по энергетики, сантехники и других направлениях прошлого века.. прошло пол года и на выходе пшик.. Третього в Україні аутсорсера GlobalLogic придбали за $9,6 млрд.Мы не в то все это время инвестировали...Центроэнерго, облэнерго, мет заводы. ОВГЗ, амеропапиры это все прошлый век.. Не за этим будущее..P/S/ товарищам с такими деньгами сложно будет в стране Украина..А что сделала УБ чтобы в своем время чтобы данная компания появилась на фондовом рынке? И в чем смысл НДЦПФР если данные компании не присутствуют на фондовом рынке Украины.. Эхо Хромаева тяжким бременем накладывается на развитии страны..P/S/2 а новый глава НДЦПФР Магомедов что то знает о данной компании? или он будет только участвовать только в комиссиях по энергетики, сантехники и других направлениях прошлого века.. прошло пол года и на выходе пшик.. vladislavlvov

Повідомлень: 2430 З нами з: 02.03.07 Подякував: 135 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:11

Согласно отчетности предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход за первое полугодие сократился в 2,6 раза – до 641,19 млн грн, передает Интерфакс-Украина.



КВСЗ получил 41,79 млн грн валового убытка против 135,27 млн грн прибыли в январе-июне-2020, а от операционной деятельности – 177,9 млн грн убытка против 43,47 млн грн операционной прибыли.



Согласно отчетности, в первом полугодии завод сократил реализацию грузовых вагонов в 2,9 раза или на 626 ед. по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 327 ед.



КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.



В 2020 году его чистый доход сократился в 2,5 раза к 2019 году – до 3 млрд 337 млн грн, чистая прибыль снизилась в 11,5 раза – до 71,8 млн грн.Источник: https://biz.censor.net/n3279949 ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-июне 2021 года получило чистый убыток в размере 163,966 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года его чистая прибыль составляла 50,81 млн грн.Согласно отчетности предприятия в системе раскрытия информации НКЦБФР, чистый доход за первое полугодие сократился в 2,6 раза – до 641,19 млн грн, передает Интерфакс-Украина.КВСЗ получил 41,79 млн грн валового убытка против 135,27 млн грн прибыли в январе-июне-2020, а от операционной деятельности – 177,9 млн грн убытка против 43,47 млн грн операционной прибыли.Согласно отчетности, в первом полугодии завод сократил реализацию грузовых вагонов в 2,9 раза или на 626 ед. по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 327 ед.КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов: пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.В 2020 году его чистый доход сократился в 2,5 раза к 2019 году – до 3 млрд 337 млн грн, чистая прибыль снизилась в 11,5 раза – до 71,8 млн грн.Источник:



В то же время в июле уже была получена предоплата в 30% от контракта на 3,042 млрд грн за поставку 100 пассажирских вагонов.

Доход в июле уже превысил доход за первое полугодие. В то же время в июле уже была получена предоплата в 30% от контракта на 3,042 млрд грн за поставку 100 пассажирских вагонов.Доход в июле уже превысил доход за первое полугодие. zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 38226 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3681 раз. Подякували: 11606 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:13 Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдингова компанія агропромислової групи «Кернел», планує на позачергових зборах 30 серпня отримати дозвіл своїх акціонерів на викуп до 19,2 млн своїх акцій на суму $250 млн.



При цьому ціна покупки акцій повинна бути від 50 до 65 польських злотих, повідомляє Інтерфакс-Україна.



Згідно з повідомленням компанії, оприлюдненим на Варшавській фондовій біржі в четвер увечері, викуп акцій компанії планується здійснити протягом двох років.



«Кернел» планує запропонувати акціонерам затвердити це рішення, оскільки компанія і її дочірні підприємства накопичили значну ліквідність, і не мають будь-яких нових привабливих інвестиційних можливостей в короткостроковій перспективі.



Агрохолдинг уточнив, що співідношення його чистого боргу до EBITDA на 31 березня 2021 року на рівні 1,4х знаходилося на комфортному рівні.



В п'ятницю зранку ціна акцій Kernel підскочила на 8,92% – до 53,7 злотих. zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 38226 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3681 раз. Подякували: 11606 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:53 vladislavlvov написав: Третього в Україні аутсорсера GlobalLogic придбали за $9,6 млрд.

https://forbes.ua/



Мы не в то все это время инвестировали...

Центроэнерго, облэнерго, мет заводы. ОВГЗ, амеропапиры это все прошлый век.. Не за этим будущее.. Третього в Україні аутсорсера GlobalLogic придбали за $9,6 млрд.Мы не в то все это время инвестировали...Центроэнерго, облэнерго, мет заводы. ОВГЗ, амеропапиры это все прошлый век.. Не за этим будущее..



Купили ВЕСЬ глобаллоджик ВКЛЮЧАЯ украинское подразделение.

Сам по себе он не Украинский. Купили ВЕСЬ глобаллоджик ВКЛЮЧАЯ украинское подразделение.Сам по себе он не Украинский. wild2006

Повідомлень: 423 З нами з: 05.01.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2450245124522453 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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