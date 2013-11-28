Звернення ПАТ "Укрнафта" до Президента України



Дії АМКУ порушують законодавство і ставлять під загрозу виконання Україною своїх зобов'язань по асоціації з ЄС. У зв'язку з цим «Укрнафта» звернулася до Президента України, Мінюсту, Мінекономіки та Мінфіну.



30 березня 2021 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення, згідно з яким «Укрнафта» була оштрафована на 2,37 млрд грн за нібито антиконкурентні дії на ринку світлих нафтопродуктів в 2015-2017 роках. При цьому комітет застосував до «Укрнафти» штраф, що у 6 разів вищий, за допустимий по закону.



Відповідно до ч.2 ст.52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене п.1 ст.50 цього Закону, на суб’єкта господарювання може бути накладено штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції за останній звітний рік.



Водночас, згідно з європейським законодавством та роз'ясненням АМКУ базою для застосування штрафу повинна бути виручка компанії на ринку де допущено порушення. Таким чином при визначенні розміру штрафу для «Укрнафти» АМКУ повинен був враховувати виключно розмір виручки від діяльності мережі АЗС (3,9 млрд грн). Відповідно, штраф не повинен був перевищувати 400 млн грн. Однак, АМКУ відмовився застосовувати власні роз'яснення і для визначення розміру штрафу взяв загальну виручку «Укрнафти» за 2020 рік, до складу якої входили як оптові продажі нафти, так і продаж НАК «Нафтогаз України» в 2020 році природного газу, а також дохід, отриманий від інших послуг. При цьому, приймаючи рішення в аналогічних справах щодо конкурентів «Укрнафти» на ринку, АМКУ застосовував закон відповідно до власних роз’яснень, що вочевидь свідчить про антиконкурентний характер дій самого АМКУ.



Ситуація ускладнюється тим, що саме АМКУ визначений органом, відповідальним за виконання ч. 4 ст. 255 Угоди про асоціацію, однак цей орган, прийнявши Рекомендаційні роз’яснення та відзвітувавши про виконання вимоги, своїми діями нівелює прогрес України та її зобов’язання у виконанні Угоди про асоціацію. Прийняте АМК України Рішення № 178-р також ігнорує зобов’язання України, передбачені статтею 256 Угоди про асоціацію щодо наближення свого законодавства про конкуренцію та практику застосування до acquis ЄС.