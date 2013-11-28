Приватизация стратегического холдинга проходила в весьма забавной обстановке. 23 марта 2004 года по инициативе Рината Ахметова на матче “Милан” — “Депортиво” собрались сам Ахметов (он представлял интересы Александра Ярославского), Игорь Коломойский (представлял интересы Вадима Новинского), Виктор Пинчук и Григорий Суркис...
Фактично, прийняте членами Комітету Рішення #178-Р та розмір встановленого ним штрафу, ставить ПАТ "Укрнафта" в умови, за яких продаж мережі власних АЗС має стати єдиним джерелом погашення штрафу, що може спричинити вихід Товариства із роздрібного ринку продажу пального.
Польский нефтяной концерн PKN Orlen заинтересован в покупке розничной сети АЗС «Укрнафта», собственниками которой являются НАК «Нафтогаз Украины» и группа «Приват». Об этом enkorr на условиях анонимности сообщил один из участников встречи, состоявшейся между представителями польского концерна, Министерства энергетики Украины, МИДа и НАК «Нафтогаз Украины».