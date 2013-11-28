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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 28
1800 и выше
57%
16
Ниже 1800
14%
4
Не могу сказать
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:18

Опять про разделение Укрнафты
https://enkorr.ua/ru/news/ceo_ukrnafty_ ... oda/247273
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:24

чтиво

Приватизация стратегического холдинга проходила в весьма забавной обстановке. 23 марта 2004 года по инициативе Рината Ахметова на матче “Милан” — “Депортиво” собрались сам Ахметов (он представлял интересы Александра Ярославского), Игорь Коломойский (представлял интересы Вадима Новинского), Виктор Пинчук и Григорий Суркис...

https://www.ukrrudprom.ua/analytics/Za_ ... uchma.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:13

  paolot написав:DmitryZP
Дьявол кроется в деталях.
Фактично, прийняте членами Комітету Рішення #178-Р та розмір встановленого ним штрафу, ставить ПАТ "Укрнафта" в умови, за яких продаж мережі власних АЗС має стати єдиним джерелом погашення штрафу, що може спричинити вихід Товариства із роздрібного ринку продажу пального.
Думаю, что это мотив

https://enkorr.ua/ru/news/za_nedorogo_o ... fty/247411
Польский нефтяной концерн PKN Orlen заинтересован в покупке розничной сети АЗС «Укрнафта», собственниками которой являются НАК «Нафтогаз Украины» и группа «Приват». Об этом enkorr на условиях анонимности сообщил один из участников встречи, состоявшейся между представителями польского концерна, Министерства энергетики Украины, МИДа и НАК «Нафтогаз Украины».
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 18:13

Re: Идеи: портфель

https://www.youtube.com/watch?v=xlr3OB8 ... 0%91%D0%9A
Сегодня отличились рашинги. Хотели любой ценой сделать красивую показуху к выставке вооружения, а получилось как всегда.
Поясню всю красоту видео. Загорелся двигатель (ситуация редкая, но предусмотренная), когда его выключили - винт не зафлюгировался. С незафлюоированным двигателем (ТВ-7-117) - рули не могут компенсировать разворачивающий момент от незафлюгировавшегося винта - и самолет сваливается.
Эта катастрофа по сути ставит крест на программе Ил-112В, так как все нужно переделывать и по-нормальному сертифицировать. Полгода-год разбираться в проблеме, новый самолет для сертификации можно построить еще за 2 года и 2 года сама сертификация.
Загоревшийся и незафлюгированный двигатель ТВ-7-117 бросает тень (и ставит много вопросов) на программы Ил-114-300 и Ми-38. Фиг кто даст денег на КБ Ильюшина для Ил-276.
Ничего из перечисленного выше РФ не сможет продать на зарубежные рынки, сама будет вынуждена брать АТР-72 для внутренних перевозок.
Главным бенифициаром всего может стать Мотор Сич с вертолетостроением и поставками двигателей для Ан-32П (не забываем разбившийся Бе-200), Ан-178, Ан-148/158, Ан-74, Ан-32, Ан-140.
РФ по сути сама расчистила рынок в сегменте малой транспортной авиации.
Из конкурентов остались C-295 и С-27, которые стоят совершенно других денег и первый не выделяется по характеристикам.
Эффект будет не немедленный, а в течении 5-10 лет.
Событие очень яркое для экспертов и показывает все ошибки авиационной отрасли РФ.
Denik
 
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