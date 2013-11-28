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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:18
Опять про разделение Укрнафты
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:24
чтиво
Додано: П'ят 13 сер, 2021 00:13
Додано: Вів 17 сер, 2021 18:13
Re: Идеи: портфель
Сегодня отличились рашинги. Хотели любой ценой сделать красивую показуху к выставке вооружения, а получилось как всегда.
Поясню всю красоту видео. Загорелся двигатель (ситуация редкая, но предусмотренная), когда его выключили - винт не зафлюгировался. С незафлюоированным двигателем (ТВ-7-117) - рули не могут компенсировать разворачивающий момент от незафлюгировавшегося винта - и самолет сваливается.
Эта катастрофа по сути ставит крест на программе Ил-112В, так как все нужно переделывать и по-нормальному сертифицировать. Полгода-год разбираться в проблеме, новый самолет для сертификации можно построить еще за 2 года и 2 года сама сертификация.
Загоревшийся и незафлюгированный двигатель ТВ-7-117 бросает тень (и ставит много вопросов) на программы Ил-114-300 и Ми-38. Фиг кто даст денег на КБ Ильюшина для Ил-276.
Ничего из перечисленного выше РФ не сможет продать на зарубежные рынки, сама будет вынуждена брать АТР-72 для внутренних перевозок.
Главным бенифициаром всего может стать Мотор Сич с вертолетостроением и поставками двигателей для Ан-32П (не забываем разбившийся Бе-200), Ан-178, Ан-148/158, Ан-74, Ан-32, Ан-140.
РФ по сути сама расчистила рынок в сегменте малой транспортной авиации.
Из конкурентов остались C-295 и С-27, которые стоят совершенно других денег и первый не выделяется по характеристикам.
Эффект будет не немедленный, а в течении 5-10 лет.
Событие очень яркое для экспертов и показывает все ошибки авиационной отрасли РФ.
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