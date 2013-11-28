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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:09
Yuri_Z написав:
МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"
А я то думал вчера, что это за "прикол" на полке...
Бренд "Наша ряба" стоит около 100 лямов доларов, где то читал раньше годами в отчете, так что этот новый бренд ни к селу, ни к городу. Скорее отрицательно влияет на цену акций. Сама цена на акции топчется на месте уже полгода на Лондоне, как бы все ждут роста цены. Затянется рост на неопределенное время.
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joik
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:28
joik написав: Yuri_Z написав:
МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"
А я то думал вчера, что это за "прикол" на полке...
Бренд "Наша ряба" стоит около 100 лямов доларов, где то читал раньше годами в отчете, так что этот новый бренд ни к селу, ни к городу. Скорее отрицательно влияет на цену акций. Сама цена на акции топчется на месте уже полгода на Лондоне, как бы все ждут роста цены. Затянется рост на неопределенное время.
Сидим... Ждем... Ждем отчета 7 сентября !!! Картина будет ясна. Зерновые на пике- раз, курятина подорожала примерно на 25% - два, строят маркеты и наращивают кулинарный сегмент-три. Все козыря для солидной прибыли. Если же случится какая-то лажа в отчете- значит пора от туда бежать... И бежать быстро!
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VitaliyN
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Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:43
VitaliyN написав:
Сидим... Ждем... Ждем отчета 7 сентября
в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн., обусловленных годовым ослаблением гривни на 16% (2020 г.)
Такое ощущение, что у них или идиот сидит уже пару лет, или там вообще не знают, слова "хеджироваться"
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Yuri_Z
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