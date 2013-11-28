Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:37

Идиотов там нет, по 2020 там же хрень следующая... Начало года - запрет в ЕС и некоторую Азию по причине птичьего гриппа, дальше- больше, перепроизводство и падение продаж где- то на 7%, квартал2- распродажа мороженого мяса ( оно самое дешевое) и падение производства то же где- то на 7%. Цены реально на курицу упали до минимума. Сегмент растениеводства в минусе глубоком... И вот почему! Мхп в среднем производит 2 мин т кукурузы, еще кучу пшеницы,сои, чуть подсолнечника,рапса... В прошлом году неурожай сыграл злую шутку. Опять же в среднем по году кукурузу они продают по форвардным контрактам около 200 тыс т. 1,8 млн используют сами на корм. По остальным культурам не помню,( пшеница, вроде 400 тыс т. На продажу третьим лицам). Так вот по 2020 году они собрали 1,5тыс т. Кукурузы. 300т покупали для себя по бешеным ценам при просадке цены курятину. И форвард исполнили ( не урали лицом в грязь перед клиентами) в убыток раза в два.

В этом году таких форсможоров не будет однозначно!