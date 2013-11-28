МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"
А я то думал вчера, что это за "прикол" на полке...
Бренд "Наша ряба" стоит около 100 лямов доларов, где то читал раньше годами в отчете, так что этот новый бренд ни к селу, ни к городу. Скорее отрицательно влияет на цену акций. Сама цена на акции топчется на месте уже полгода на Лондоне, как бы все ждут роста цены. Затянется рост на неопределенное время.
МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"
А я то думал вчера, что это за "прикол" на полке...
Бренд "Наша ряба" стоит около 100 лямов доларов, где то читал раньше годами в отчете, так что этот новый бренд ни к селу, ни к городу. Скорее отрицательно влияет на цену акций. Сама цена на акции топчется на месте уже полгода на Лондоне, как бы все ждут роста цены. Затянется рост на неопределенное время.
Сидим... Ждем... Ждем отчета 7 сентября !!! Картина будет ясна. Зерновые на пике- раз, курятина подорожала примерно на 25% - два, строят маркеты и наращивают кулинарный сегмент-три. Все козыря для солидной прибыли. Если же случится какая-то лажа в отчете- значит пора от туда бежать... И бежать быстро!
Идиотов там нет, по 2020 там же хрень следующая... Начало года - запрет в ЕС и некоторую Азию по причине птичьего гриппа. Цены реально на курицу упали до минимума. Сегмент растениеводства в минусе глубоком... И вот почему! Мхп в среднем производит 1,5 мин т кукурузы, еще кучу пшеницы,сои, чуть подсолнечника,рапса... В прошлом году неурожай сыграл злую шутку. Опять же в среднем по году кукурузу они продают по форвардным контрактам около 200 тыс т. 1 млн используют сами на корм. По остальным культурам не помню,( пшеница, вроде 400 тыс т. На продажу третьим лицам). Так вот по 2020 году они собрали 900 тыс т. Кукурузы. 300т покупали для себя по бешеным ценам при просадке цены курятину. И форвард исполнили ( не упали лицом в грязь перед клиентами) в убыток раза в два. В этом году таких форсмажоров не будет однозначно!
Сидим... Ждем... Ждем отчета 7 сентября !!! Картина будет ясна. Зерновые на пике- раз, курятина подорожала примерно на 25% - два, строят маркеты и наращивают кулинарный сегмент-три. Все козыря для солидной прибыли. Если же случится какая-то лажа в отчете- значит пора от туда бежать... И бежать быстро![/quote]
Отчет перенесли, источник УБ: MHP SE (LSE: MHPC) материнська компанія міжнародної агропромислової компанії-лідера, головний офіс якої знаходиться в Україні, оголошує про зміну дати публікації фінансових результатів за другий квартал та перше півріччя 2021 р. з 7 вересня на 9 вересня 2021 року. Керівництво МХП проведе конференц-дзвінок для інвесторів і аналітиків з сесією питань і відповідей в день публікації результатів.
1. Затвердження передавального акта. 2. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства. 3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства. 4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства. 5. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства. 6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.
Кто-то в курсе про условия конвертации и обьем допэмиссии?