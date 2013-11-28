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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 28
1800 и выше
57%
16
Ниже 1800
14%
4
Не могу сказать
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:09

  Yuri_Z написав:
МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"

А я то думал вчера, что это за "прикол" на полке...


Бренд "Наша ряба" стоит около 100 лямов доларов, где то читал раньше годами в отчете, так что этот новый бренд ни к селу, ни к городу. Скорее отрицательно влияет на цену акций. Сама цена на акции топчется на месте уже полгода на Лондоне, как бы все ждут роста цены. Затянется рост на неопределенное время.
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:28

  joik написав:
  Yuri_Z написав:
МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"

А я то думал вчера, что это за "прикол" на полке...


Бренд "Наша ряба" стоит около 100 лямов доларов, где то читал раньше годами в отчете, так что этот новый бренд ни к селу, ни к городу. Скорее отрицательно влияет на цену акций. Сама цена на акции топчется на месте уже полгода на Лондоне, как бы все ждут роста цены. Затянется рост на неопределенное время.

Сидим... Ждем... Ждем отчета 7 сентября !!! Картина будет ясна. Зерновые на пике- раз, курятина подорожала примерно на 25% - два, строят маркеты и наращивают кулинарный сегмент-три. Все козыря для солидной прибыли. Если же случится какая-то лажа в отчете- значит пора от туда бежать... И бежать быстро!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 18:43

mhpc

  VitaliyN написав: Сидим... Ждем... Ждем отчета 7 сентября

в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн., обусловленных годовым ослаблением гривни на 16% (2020 г.)

Такое ощущение, что у них или идиот сидит уже пару лет, или там вообще не знают, слова "хеджироватся"
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 23:37

Re: Идеи: портфель

Идиотов там нет, по 2020 там же хрень следующая... Начало года - запрет в ЕС и некоторую Азию по причине птичьего гриппа. Цены реально на курицу упали до минимума. Сегмент растениеводства в минусе глубоком... И вот почему! Мхп в среднем производит 1,5 мин т кукурузы, еще кучу пшеницы,сои, чуть подсолнечника,рапса... В прошлом году неурожай сыграл злую шутку. Опять же в среднем по году кукурузу они продают по форвардным контрактам около 200 тыс т. 1 млн используют сами на корм. По остальным культурам не помню,( пшеница, вроде 400 тыс т. На продажу третьим лицам). Так вот по 2020 году они собрали 900 тыс т. Кукурузы. 300т покупали для себя по бешеным ценам при просадке цены курятину. И форвард исполнили ( не упали лицом в грязь перед клиентами) в убыток раза в два.
В этом году таких форсмажоров не будет однозначно!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:54

VitaliyN Спасибо за развернутый ответ. Не вникал в такой нюанс. Ждем отчетности :-)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:55

Кабмин согласовал объединение “Электротяжмаша” и “Турбоатома”

https://www.ukrrudprom.ua/news/Kabmin_s ... atoma.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:03

Сидим... Ждем... Ждем отчета 7 сентября !!! Картина будет ясна. Зерновые на пике- раз, курятина подорожала примерно на 25% - два, строят маркеты и наращивают кулинарный сегмент-три. Все козыря для солидной прибыли. Если же случится какая-то лажа в отчете- значит пора от туда бежать... И бежать быстро![/quote]

Отчет перенесли, источник УБ:
MHP SE (LSE: MHPC) материнська компанія міжнародної агропромислової компанії-лідера,
головний офіс якої знаходиться в Україні, оголошує про зміну дати публікації
фінансових результатів за другий квартал та перше півріччя 2021 р. з 7 вересня на 9
вересня 2021 року.
Керівництво МХП проведе конференц-дзвінок для інвесторів і аналітиків з сесією питань і
відповідей в день публікації результатів.
joik
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 19:48

Yuri_Z ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження передавального акта.
2. Затвердження пояснень до умов договору про приєднання акціонерного
товариства «Завод «Електроважмаш» до Товариства.
3. Затвердження договору про приєднання акціонерного товариства «Завод
«Електроважмаш» до Товариства.
4. Затвердження умов конвертації акцій акціонерного товариства «Завод
«Електроважмаш» в акції Товариства.
5. Прийняття рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій
акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш» в акції Товариства.
6. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства,
якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну)
акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

Кто-то в курсе про условия конвертации и обьем допэмиссии?
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19

Сенсация! Шок!! Сегодня обрушился украинский рынок акций!!!
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Какие-то жалкие 200 тыс. ...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:26

  Yuri_Z написав:Сенсация! Шок!! Сегодня обрушился украинский рынок акций!!!
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Какие-то жалкие 200 тыс. ...


Так это Турбоатом упал и Центр - эксцессы на краткосрочных временных промежутках.
joik
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