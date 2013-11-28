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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:37
joik А УНАФ на минус 6 процентов?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:39
Yuri_Z
Как может обрушиться то чего нет
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