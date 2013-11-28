Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующее
Підтверджую, що операція не пов'язана з метою отримання прибутку
від зміни валютного курсу (форексні угоди), а також гарантую не здійснювати інвестиції
за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті за кордон, якщо об'єкт інвестиції
та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце
проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в наступному переліку: віднесені
Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які
проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення
З переліком заборонених країн ознайомлений.
Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на мене.
Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.
Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность?