Додано: Вів 07 вер, 2021 00:29

Підтверджую, що операція не пов'язана з метою отримання прибутку

від зміни валютного курсу (форексні угоди), а також гарантую не здійснювати інвестиції

за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті за кордон, якщо об'єкт інвестиції

та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце

проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в наступному переліку: віднесені

Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які

проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження

зброї масового знищення



З переліком заборонених країн ознайомлений.

Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на мене.

Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующееЯ сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность?