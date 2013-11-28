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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 28
1800 и выше
57%
16
Ниже 1800
14%
4
Не могу сказать
29%
8
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:37

joik А УНАФ на минус 6 процентов?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:39

Yuri_Z
Как может обрушиться то чего нет :D
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 00:29

Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующее

Підтверджую, що операція не пов'язана з метою отримання прибутку
від зміни валютного курсу (форексні угоди), а також гарантую не здійснювати інвестиції
за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті за кордон, якщо об'єкт інвестиції
та/або продавець-нерезидент цього об'єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце
проживання в державі (юрисдикції), що зазначена в наступному переліку: віднесені
Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які
проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження
зброї масового знищення

З переліком заборонених країн ознайомлений.
Відповідальність за виконання цієї вимоги покладається на мене.


Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.

Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность?
RikiMito
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 11:58

    RikiMito
    Что за банк??? Даже если так- не вижу ничего страшного.
    Я в последний раз заводил долл на Фридом в июне этого года через приват- такой херни не было...
    По началу(2 года назад), что бы перевести деньги требовало подтвердить происхождение средств. Прикреплял прошлые годовые декларации.
    По налоговой. Отчеты Ваши там никто разглядывать с лупой не будет. В отчете их будет интересовать несколько сумм в конце отчета брокера. Эти суммы общие за период(год например). Сумма входа,Сумма выхода, сумма комиссий, сумма дивидендов и удержаных с них налогов. В декларации Вы тоже указываете только общие суммы.
    И вообще,если средства не выводите в Украину
    - ничего не показывайте! ДПС не видит того что у Вас где-то там есть...
    VitaliyN
     
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    Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 12:18

    Re: Идеи: портфель

      VitaliyN написав:ДПС не видит того что у Вас где-то там есть...

    так скоро увідіт
    https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -o-schetah
    greenozon
     
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