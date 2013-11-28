|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 07 вер, 2021 00:29
Добрый день. Хотел сделать SWIFT перевод брокеру, но тут банк мне выдает следующее
Я сразу же спросил у банка а инвестировать в акции компаний РФ можно? Банк говорит да, главное чтобы перевод был не напрямую. Но я еще спросил у своих друзей и они сказали логичную вещь: в налоговой декларации то я все равно укажу тикер акций и по ним будет явно видно, что это тикеры российских компаний.
Вот и пришел с этим к вам. Был ли у кого такой опыт? Подавал ли уже кто-то декларацию с тикерами российских компаний? Была ли какая-то ответственность?
Додано: Вів 07 вер, 2021 11:58
Что за банк??? Даже если так- не вижу ничего страшного.
Я в последний раз заводил долл на Фридом в июне этого года через приват- такой херни не было...
По началу(2 года назад), что бы перевести деньги требовало подтвердить происхождение средств. Прикреплял прошлые годовые декларации.
По налоговой. Отчеты Ваши там никто разглядывать с лупой не будет. В отчете их будет интересовать несколько сумм в конце отчета брокера. Эти суммы общие за период(год например). Сумма входа,Сумма выхода, сумма комиссий, сумма дивидендов и удержаных с них налогов. В декларации Вы тоже указываете только общие суммы.
И вообще,если средства не выводите в Украину
- ничего не показывайте! ДПС не видит того что у Вас где-то там есть...
Додано: Вів 07 вер, 2021 12:18
Re: Идеи: портфель
так скоро увідіт
|