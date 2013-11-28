MHP Фінансові результати за ІІ квартал та перше півріччя (2021 р.)
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:25
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:12
Mhpc
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:19
Реакция на отчет
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:48
(Интерфакс)
Додано: Вів 14 вер, 2021 16:31
Ось згадуваний список скаммерів що орудують в неньці
Додано: Вів 14 вер, 2021 21:26
Косюк, Веревский, Бахматюк.
Данилов сделал вынужденный выпад в сторону агроолигархов. Эти три фамилии он озвучил в кулуарах.
Цинизм в том, что у агроолигархов сегодня больше карманных депутатов чем у Ахметова, Пинчука и Коломойского вместе взятых. Только за год им снизили НДС, возместили 4 млрд из бюджета. Это при рекордных сверхприбылях из-за высоких цен в мире.
По нашей информации про дико растущее аграрное лобби предъявили американцы во время визита в Вашингтон. Поэтому Данилов вынужден был выбрать трёх самых явных и озвучить их фамилии и включить их в общую повестку по деолигарзации.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|