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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:25

MHP Фінансові результати за ІІ квартал та перше півріччя (2021 р.)

http://fs.ux.ua/mf/m32450/12918/q2-2020-ukrdocx.pdf
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:12

Mhpc

Прорвало...
Зображення
https://www.londonstockexchange.com/sto ... e/company-
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:19

  Yuri_Z написав:Прорвало...
Зображення
https://www.londonstockexchange.com/sto ... e/company-


Реакция на отчет
joik
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:48

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, в частности, PrimoTrade, TeleTrade и LegacyFX.
Как сообщается на сайте регулятора во вторник, в число проектов, которые, по результатам регулярной проверки Нацкомиссии, предоставляют населению услуги по инвестированию без соответствующих разрешительных документов, отнесены также Kiplar, TopTrade Group, Alpha Portfolio Management Ltd и MaxiPlus.
НКЦБФР уточнила, что после этого расширения список сомнительных инвестпроектов достиг 77 и с ним можно ознакомиться на сайте регулятора.
(Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:31

Ось згадуваний список скаммерів що орудують в неньці

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 21:26

Косюк, Веревский, Бахматюк.

Данилов сделал вынужденный выпад в сторону агроолигархов. Эти три фамилии он озвучил в кулуарах.
Цинизм в том, что у агроолигархов сегодня больше карманных депутатов чем у Ахметова, Пинчука и Коломойского вместе взятых. Только за год им снизили НДС, возместили 4 млрд из бюджета. Это при рекордных сверхприбылях из-за высоких цен в мире.

По нашей информации про дико растущее аграрное лобби предъявили американцы во время визита в Вашингтон. Поэтому Данилов вынужден был выбрать трёх самых явных и озвучить их фамилии и включить их в общую повестку по деолигарзации.
greenozon
 
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