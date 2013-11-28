Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила семь компаний в список сомнительных инвестиционных проектов, в частности, PrimoTrade, TeleTrade и LegacyFX. Как сообщается на сайте регулятора во вторник, в число проектов, которые, по результатам регулярной проверки Нацкомиссии, предоставляют населению услуги по инвестированию без соответствующих разрешительных документов, отнесены также Kiplar, TopTrade Group, Alpha Portfolio Management Ltd и MaxiPlus. НКЦБФР уточнила, что после этого расширения список сомнительных инвестпроектов достиг 77 и с ним можно ознакомиться на сайте регулятора.
Данилов сделал вынужденный выпад в сторону агроолигархов. Эти три фамилии он озвучил в кулуарах. Цинизм в том, что у агроолигархов сегодня больше карманных депутатов чем у Ахметова, Пинчука и Коломойского вместе взятых. Только за год им снизили НДС, возместили 4 млрд из бюджета. Это при рекордных сверхприбылях из-за высоких цен в мире.
По нашей информации про дико растущее аграрное лобби предъявили американцы во время визита в Вашингтон. Поэтому Данилов вынужден был выбрать трёх самых явных и озвучить их фамилии и включить их в общую повестку по деолигарзации.
Кабмин исключил 5 облэнерго из перечня объектов большой приватизации госсобственности - речь идет о ОАО "Тернопольоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", АО "Хмельницкоблэнерго".