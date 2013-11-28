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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 22 вер, 2021 11:29
АО “Укрзалізниця” обратилась в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с просьбой отменить вывод Государственной аудиторской службы (ГАСУ), которая постановила, что ж/д оператор не имел оснований проводить закупку 100 пассажирских вагонов без тендера. Об этом сообщил URM со ссылкой на информацию в едином реестре судебных решений.
Госаудитслужба приняла соответствующее решение 17 августа. По ее словам, экспертный вывод, который стал причиной проведения прямой закупки, является некорректным. Эксперты УЗ при исследовании не учли полный список производителей пассажирского подвижного состава.
УЗ обратилась в суд 8 сентября, который, в свою очередь, обратился к ГАСУ, чтобы та в течение 15 дней дала свою позицию для дальнейшего рассмотрения.
В случае победы в суде Госаудитслужбы договор по покупке 100 пассажирских вагонов у КВСЗ станет недействительным.
Напомним, “Укрзалізниця” объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов в феврале.
В начале марта “Укрзалізниця” направила коммерческое предложение на поставку 100 пассажирских вагонов КВСЗ, Харьковскому вагоностроительному заводу, а также зарубежным компаниям. Однако КВСЗ вскоре засомневался в способности выполнения данного заказа УЗ за 6 месяцев.
В мае торги по тендеру не состоялись из-за недостаточного количества участников. Кроме КВСЗ, заявку на участие подавали CRRC Tangshan Co., Ltd. и ООО “Термінал-Захід”, но компании не допустили к участию в аукционе из-за несоответствия тендерной документации.
15 июня стало известно, что “Укрзалізниця” заключит договор с КВСЗ напрямую.
Также стоит отметить, что совсем недавно АМКУ одобрил выделение финансовой помощи для УЗ в размере 40,4 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава до 2024 года. За счет этих средств планируется приобрести 668 вагонов, 5 скоростных поездов, 43 пригородных электропоезда и 18 пригородных дизель-поездов. Поставка первых 20 вагонов ожидается до конца 2021 года. (ukrrudprom.ua)
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:40
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:06
Очень много сайтов к стати показали эту цифру, но не могу понять с какого потолка они это взяли?
за сегодня одна сделка 360шт по 7.38 . ФСЕ!
в стакане биды/аски на данный момент 7.10-7.28
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VitaliyN
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:35
VitaliyN Сами биды и аски меня не сильно интересует. Тут больше акцент на восходящей тенденции. Через месяц-полтора будет отчёт за 3-ый квартал... Вот там интересно, что покажут
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:39
Yuri_Z написав:VitaliyN
Сами биды и аски меня не сильно интересует. Тут больше акцент на восходящей тенденции. Через месяц-полтора будет отчёт за 3-ый квартал... Вот там интересно, что покажут
Я полностью с Вами согласен! Наша цель-держать
Я просто справедливости ради... 7,40 не было...
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VitaliyN
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Додано: Пон 27 вер, 2021 15:46
VitaliyN написав: Yuri_Z написав:VitaliyN
Сами биды и аски меня не сильно интересует. Тут больше акцент на восходящей тенденции. Через месяц-полтора будет отчёт за 3-ый квартал... Вот там интересно, что покажут
Я полностью с Вами согласен! Наша цель-держать
Я просто справедливости ради... 7,40 не было...
Кто то на УБ выставил на продажу 1000 шт. по 195, период держания закончился...
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joik
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