АО “Укрзалізниця” обратилась в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с просьбой отменить вывод Государственной аудиторской службы (ГАСУ), которая постановила, что ж/д оператор не имел оснований проводить закупку 100 пассажирских вагонов без тендера. Об этом сообщил URM со ссылкой на информацию в едином реестре судебных решений.

Госаудитслужба приняла соответствующее решение 17 августа. По ее словам, экспертный вывод, который стал причиной проведения прямой закупки, является некорректным. Эксперты УЗ при исследовании не учли полный список производителей пассажирского подвижного состава.

УЗ обратилась в суд 8 сентября, который, в свою очередь, обратился к ГАСУ, чтобы та в течение 15 дней дала свою позицию для дальнейшего рассмотрения.

В случае победы в суде Госаудитслужбы договор по покупке 100 пассажирских вагонов у КВСЗ станет недействительным.



Напомним, “Укрзалізниця” объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов в феврале.

В начале марта “Укрзалізниця” направила коммерческое предложение на поставку 100 пассажирских вагонов КВСЗ, Харьковскому вагоностроительному заводу, а также зарубежным компаниям. Однако КВСЗ вскоре засомневался в способности выполнения данного заказа УЗ за 6 месяцев.

В мае торги по тендеру не состоялись из-за недостаточного количества участников. Кроме КВСЗ, заявку на участие подавали CRRC Tangshan Co., Ltd. и ООО “Термінал-Захід”, но компании не допустили к участию в аукционе из-за несоответствия тендерной документации.

15 июня стало известно, что “Укрзалізниця” заключит договор с КВСЗ напрямую.

Также стоит отметить, что совсем недавно АМКУ одобрил выделение финансовой помощи для УЗ в размере 40,4 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава до 2024 года. За счет этих средств планируется приобрести 668 вагонов, 5 скоростных поездов, 43 пригородных электропоезда и 18 пригородных дизель-поездов. Поставка первых 20 вагонов ожидается до конца 2021 года. (ukrrudprom.ua)