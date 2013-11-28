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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2457245824592460

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 11:29

KVBZ

АО “Укрзалізниця” обратилась в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с просьбой отменить вывод Государственной аудиторской службы (ГАСУ), которая постановила, что ж/д оператор не имел оснований проводить закупку 100 пассажирских вагонов без тендера. Об этом сообщил URM со ссылкой на информацию в едином реестре судебных решений.
Госаудитслужба приняла соответствующее решение 17 августа. По ее словам, экспертный вывод, который стал причиной проведения прямой закупки, является некорректным. Эксперты УЗ при исследовании не учли полный список производителей пассажирского подвижного состава.
УЗ обратилась в суд 8 сентября, который, в свою очередь, обратился к ГАСУ, чтобы та в течение 15 дней дала свою позицию для дальнейшего рассмотрения.
В случае победы в суде Госаудитслужбы договор по покупке 100 пассажирских вагонов у КВСЗ станет недействительным.

Напомним, “Укрзалізниця” объявила тендер на закупку 100 пассажирских вагонов в феврале.
В начале марта “Укрзалізниця” направила коммерческое предложение на поставку 100 пассажирских вагонов КВСЗ, Харьковскому вагоностроительному заводу, а также зарубежным компаниям. Однако КВСЗ вскоре засомневался в способности выполнения данного заказа УЗ за 6 месяцев.
В мае торги по тендеру не состоялись из-за недостаточного количества участников. Кроме КВСЗ, заявку на участие подавали CRRC Tangshan Co., Ltd. и ООО “Термінал-Захід”, но компании не допустили к участию в аукционе из-за несоответствия тендерной документации.
15 июня стало известно, что “Укрзалізниця” заключит договор с КВСЗ напрямую.
Также стоит отметить, что совсем недавно АМКУ одобрил выделение финансовой помощи для УЗ в размере 40,4 млрд грн на обновление пассажирского подвижного состава до 2024 года. За счет этих средств планируется приобрести 668 вагонов, 5 скоростных поездов, 43 пригородных электропоезда и 18 пригородных дизель-поездов. Поставка первых 20 вагонов ожидается до конца 2021 года. (ukrrudprom.ua)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 11:40

Mhpc достигла 7,4$ за акцию.
https://www.bloomberg.com/quote/MHPC:LI
На УБе пока продают по 215 за шт.
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MHPC
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:06

  Yuri_Z написав:Mhpc достигла 7,4$ за акцию.
https://www.bloomberg.com/quote/MHPC:LI
На УБе пока продают по 215 за шт.
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MHPC

Очень много сайтов к стати показали эту цифру, но не могу понять с какого потолка они это взяли?
за сегодня одна сделка 360шт по 7.38 . ФСЕ!
в стакане биды/аски на данный момент 7.10-7.28
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 12:35

VitaliyN Сами биды и аски меня не сильно интересует. Тут больше акцент на восходящей тенденции. Через месяц-полтора будет отчёт за 3-ый квартал... Вот там интересно, что покажут
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:39

  Yuri_Z написав:VitaliyN Сами биды и аски меня не сильно интересует. Тут больше акцент на восходящей тенденции. Через месяц-полтора будет отчёт за 3-ый квартал... Вот там интересно, что покажут

Я полностью с Вами согласен! Наша цель-держать
Я просто справедливости ради... 7,40 не было...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:46

  VitaliyN написав:
  Yuri_Z написав:VitaliyN Сами биды и аски меня не сильно интересует. Тут больше акцент на восходящей тенденции. Через месяц-полтора будет отчёт за 3-ый квартал... Вот там интересно, что покажут

Я полностью с Вами согласен! Наша цель-держать
Я просто справедливости ради... 7,40 не было...


Кто то на УБ выставил на продажу 1000 шт. по 195, период держания закончился...
joik
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:51

joik Драгон/на больничку/нашел лучшую идеи...
В любом случае, можно было бы что-то скинуть - я бы купил
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:35

Налоговая и Фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн, ведь их владелец не смог доказать происхождение средств - он приобрел авто и земельные участки, расходы на которые значительно превысили его доходы.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/27/678214/
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:58

член Аграрного комитета Марьян Заблоцкий встречался с главой Налогового комитета Данилой Гетманцевым, и попросил сохранить для аграриев льготу для выращивания курей. По нашим данным, действует Заблоцкий в интересах владельца МХП, аграрного олигарха Юрия Косюка, который обещает народным депутатам солидное вознаграждение, если они проголосуют за сохранение этой льготы.
Сейчас «ресурсный» закон №5600 предусматривает перевод птичников с упрощенной 4-й группы налогообложения на общую. А это значит, что они должны будут платить налог на прибыль, потому что сейчас они его не платят.
greenozon
 
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