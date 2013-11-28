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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2458245924602461 Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 29 1800 и выше 55% 16 Ниже 1800 17% 5 Не могу сказать 28% 8 Всього голосів : 29 Додано: Сер 29 вер, 2021 12:42 DOEN Акционеры ПАО "Донбассэнерго" на внеочередном общем собрании приняли решение инициировать процедуру санации компании до открытия производства по делу о банкротстве.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, собрание проходило в Киеве с 20 по 23 сентября.

Также отмечается, что акционеры приняли решение об избрании ЧАО "КПМГ АУДИТ" для предоставления услуг обязательного аудита финансовой отчетности компании за 2021 год.



Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" в начале августа утратило статус "дефолтный" перед НЭК "Укрэнерго", в котором оно пребывало несколько недель.

Невозможность выполнять свои финансовые обязательства перед "Укрэнерго" в компании объясняли "обвалом цен на электроэнергию в совокупности с систематическими манипуляциями на рынке и несовершенством регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать генерация Украины".

"Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличило чистый убыток в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,075 млн грн, а чистый доход компании упал в 2,7 раза – до 1 млрд 145,451 млн грн.



Столь значительно падение дохода в основном связано с длительными аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая).

"Донбассэнерго" объединяет Старобешевскую (с 2014 года расположена на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% + 1 акция генкомпании принадлежат государству. (Интерфакс.юа) Yuri_Z Повідомлень: 246 З нами з: 18.06.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2458245924602461 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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