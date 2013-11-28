Акционеры ПАО "Донбассэнерго" на внеочередном общем собрании приняли решение инициировать процедуру санации компании до открытия производства по делу о банкротстве.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, собрание проходило в Киеве с 20 по 23 сентября.

Также отмечается, что акционеры приняли решение об избрании ЧАО "КПМГ АУДИТ" для предоставления услуг обязательного аудита финансовой отчетности компании за 2021 год.



Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" в начале августа утратило статус "дефолтный" перед НЭК "Укрэнерго", в котором оно пребывало несколько недель.

Невозможность выполнять свои финансовые обязательства перед "Укрэнерго" в компании объясняли "обвалом цен на электроэнергию в совокупности с систематическими манипуляциями на рынке и несовершенством регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать генерация Украины".

"Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличило чистый убыток в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,075 млн грн, а чистый доход компании упал в 2,7 раза – до 1 млрд 145,451 млн грн.



Столь значительно падение дохода в основном связано с длительными аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая).

"Донбассэнерго" объединяет Старобешевскую (с 2014 года расположена на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% + 1 акция генкомпании принадлежат государству. (Интерфакс.юа)