Акционеры ПАО "Донбассэнерго" на внеочередном общем собрании приняли решение инициировать процедуру санации компании до открытия производства по делу о банкротстве. Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, собрание проходило в Киеве с 20 по 23 сентября. Также отмечается, что акционеры приняли решение об избрании ЧАО "КПМГ АУДИТ" для предоставления услуг обязательного аудита финансовой отчетности компании за 2021 год.
Как сообщалось, ПАО "Донбассэнерго" в начале августа утратило статус "дефолтный" перед НЭК "Укрэнерго", в котором оно пребывало несколько недель. Невозможность выполнять свои финансовые обязательства перед "Укрэнерго" в компании объясняли "обвалом цен на электроэнергию в совокупности с систематическими манипуляциями на рынке и несовершенством регуляторных норм, в рамках которых вынуждена работать генерация Украины". "Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличило чистый убыток в 9,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,075 млн грн, а чистый доход компании упал в 2,7 раза – до 1 млрд 145,451 млн грн.
Столь значительно падение дохода в основном связано с длительными аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая). "Донбассэнерго" объединяет Старобешевскую (с 2014 года расположена на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории. ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% + 1 акция генкомпании принадлежат государству. (Интерфакс.юа)
greenozon написав:член Аграрного комитета Марьян Заблоцкий встречался с главой Налогового комитета Данилой Гетманцевым, и попросил сохранить для аграриев льготу для выращивания курей. По нашим данным, действует Заблоцкий в интересах владельца МХП, аграрного олигарха Юрия Косюка, который обещает народным депутатам солидное вознаграждение, если они проголосуют за сохранение этой льготы. Сейчас «ресурсный» закон №5600 предусматривает перевод птичников с упрощенной 4-й группы налогообложения на общую. А это значит, что они должны будут платить налог на прибыль, потому что сейчас они его не платят.
Все платят!!! и МХП к 4-й группе не имеет никакого отношения. 4-я группа это у фермеров!
"Укрзализныця" планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов - 1 октября компания объявила тендер в системе Prozorro. Отмечается, что УЗ начинает "самое масштабное за годы независимости Украины обновление парка пригородных и региональных поездов". В рамках тендера компания планирует закупить 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок. Также закупят 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки - более 31,4 млрд грн.
"Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах", - добавили в компании. Сообщается, что к участию в тендерной закупке приглашены ведущие мировые производители - запросы на коммерческие предложения прислали компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу. Укрзализныця будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Комментарии и уточнения от потенциальных участников в системе Prozorro приниматься до 20 октября.
Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года. "К процессу разработки технических требований к пригородных и региональных электропоездов были привлечены технические специалисты Укрзализныци и представители ведущих международных и украинских производителей. В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio, которые оперируют одним из крупнейших парков регионального подвижного состава в Европе", - добавили в УЗ. В УЗ напомнили, что парк пригородных электропоездов Укрзализныци изношен более чем на 90%, поэтому "обновления этого сегмента перевозок является критическим ввиду безопасность и комфорт пассажиров". (Экономическая правда)
Yuri_Z Это конечно прекрасно! Только с Стадлером и Алстмомом уже все договорено... И как у нас в Украине всегда происходит - этот тендер фикция! Слышал, что Стадлер в Харькове определил площадку под сборку. И определил нескольких наших производителей, которые будут сертифицированы и будут задействованы в поставках Стадлера на весь мир. Возможно КВЗ что-то достанется! Хотелось бы... Еще на этих выходных "на собрании слуг" Курбаков анонсировал масштабную закупку и ремонт полувагонов и зерновозов. Это-плюс!!! КВЗ держим.
Радует МХП ( с точки зрения торгов) цена уверенно закрепилась выше 7 ! Сегодня почти все сделки по 7,40. Объем приличный. На сейчас аски/биды - 7,40/7,50
“Кернел”, одна из крупнейших украинских аграрных групп, намерена до 2026 года увеличить объемы переработки семян подсолнечника до 6 млн тонн в год, тогда как в 2021 финансовом году (ФГ, июль-2020-июнь-2021) их переработка на мощностях агрохолдинга составила 3,2 млн тонн, также производитель масла планирует увеличить экспорт зерновых до 15 млн (в 2021 ФГ — 8 млн тонн). Соответствующее заявление основателя и главы совета директоров Андрея Веревского о стратегии развития группы компаний до 2026 года (”Стратегия-2026”) обнародовано в отчете “Кернела” за 2021ФГ, передает Интерфакс-Украина. “Новый план действий на следующие пять лет включает амбициозные цели по достижению объемов ежегодной переработки семян подсолнечника на уровне 6 млн тонн и 15 млн тонн зерна на экспорт из Украины”, — заявил Веревский. По его данным, “Кернел” также хочет увеличить свой земельный банк на 700 тыс. га (сейчас имеет в обработке 506 тыс. га). “Рост будет происходить преимущественно за счет расширения путем слияний и поглощений, а не с нуля, что было краеугольным камнем “Стратегии-2021”. Наша географическая направленность остается неизменной — 100% запланированных инвестиций будут направлены исключительно в Украину”, — отмечает Веревский в ежегодном отчете.(ukrrudprom.ua)