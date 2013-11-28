Согласно обнародованному в понедельник вечером сообщению на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, цена выкупа составляет 7,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн.
В сообщении указывается, что наивысшая цена, по которой заявитель или аффилированные с ним лица приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составила 5 грн. В то же время определенная оценщиком ООО "КК "Острив" рыночная цена акции "Ривнеоблэнерго" на 16 августа 2021 года составила 7,88 грн.
Оценщик поставил цену вроде адекватную..