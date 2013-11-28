RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2459246024612462

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:04

ООО "ВС Груп Менеджмент" направило миноритариям ЧАО "Ривнеоблэнерго" публичное безотзывное требование принудительного выкупа акций (squeeze-out).
Согласно обнародованному в понедельник вечером сообщению на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, цена выкупа составляет 7,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн.

В сообщении указывается, что наивысшая цена, по которой заявитель или аффилированные с ним лица приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составила 5 грн. В то же время определенная оценщиком ООО "КК "Острив" рыночная цена акции "Ривнеоблэнерго" на 16 августа 2021 года составила 7,88 грн.

http://www.fixygen.ua/news/20211005/vs- ... hment.html
Оценщик поставил цену вроде адекватную..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 02.03.07
Подякував: 135 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:13

Константин Григоришин заблокировал присоединение “Электротяжмаша” к “Турбоатому”

https://www.ukrrudprom.com/news/Konstan ... yagma.html
Yuri_Z
 
Повідомлень: 253
З нами з: 18.06.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:13

Ахтунг

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 161 евро за МВт/ч, или $1924 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 253
З нами з: 18.06.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:29

Yuri_Z
Ну да ! :mrgreen: Помните нефть по минус 100 долл??? Теперь газ в европе почти па-две!!! Дохеджировались газотрейдеры... Маржинколы вчера и сегодня хренячат . Уже на сумму 30 млрд долл.
VitaliyN
 
Повідомлень: 244
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:32

VitaliyN В общем, есть куда расти и куда падать :wink:

Природный газ (Henry Hub)
Зображення
Yuri_Z
 
Повідомлень: 253
З нами з: 18.06.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2459246024612462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 87233
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98929)
06.10.2021 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.