ООО "ВС Груп Менеджмент" направило миноритариям ЧАО "Ривнеоблэнерго" публичное безотзывное требование принудительного выкупа акций (squeeze-out). Согласно обнародованному в понедельник вечером сообщению на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, цена выкупа составляет 7,88 грн за акцию при ее номинальной стоимости 0,25 грн.
В сообщении указывается, что наивысшая цена, по которой заявитель или аффилированные с ним лица приобретали акции эмитента за последние 12 месяцев, составила 5 грн. В то же время определенная оценщиком ООО "КК "Острив" рыночная цена акции "Ривнеоблэнерго" на 16 августа 2021 года составила 7,88 грн.
Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днём в среду достигла 161 евро за МВт/ч, или $1924 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Только утром цена ноябрьского фьючерса перевалила за $1500 за тысячу кубометров. (Интерфакс)
АО "Укрзализныця" в пятилетней перспективе планирует закупить до 1000 новых пассажирских вагонов. "Наши амбиции с 2021 года по 2026 год – уйти от вынужденной эксплуатации вагонов, которые старше 28 лет. Сейчас у нас в парке из 2400 пассажирских вагонов и 1500 старше этого предельного срока. Чтобы избавиться от этой древности, планируем за эти пять лет закупить до 1000 новых вагонов, остальные – капитально отреставрировать собственными силами. Так что в 2022 году в этом плане продолжаем реализацию программы по закупке", - рассказал о планах филиала "Пассажирская компания" УЗ его директор Александр Перцовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он также отметил, что УЗ ждет поставки 100 новых вагонов, которые были законтрактованы в этом году. Часть вагонов будет принята уже в этом году, а весь процесс поставки завершится в 2022 году. (Интерфакс)
Национальная полиция Украины совместно с ФБР в Киеве и Харькове пресекли деятельность членов международной преступной группировки, которые через мошенническую схему похитили $7,5 млн у иностранцев. Как сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг, группировка, в которую входили граждане Украины и иностранцы, специально создала торговые платформы и колл-центры для выманивания средств у граждан.
7,5 млн. $ - это объем акций за год на Украинской бирже и то не факт. Какие талантливые люди! Нам таких парней и девушек не хватает для популяризации УБы