АО "Укрзализныця" в пятилетней перспективе планирует закупить до 1000 новых пассажирских вагонов.

"Наши амбиции с 2021 года по 2026 год – уйти от вынужденной эксплуатации вагонов, которые старше 28 лет. Сейчас у нас в парке из 2400 пассажирских вагонов и 1500 старше этого предельного срока. Чтобы избавиться от этой древности, планируем за эти пять лет закупить до 1000 новых вагонов, остальные – капитально отреставрировать собственными силами. Так что в 2022 году в этом плане продолжаем реализацию программы по закупке", - рассказал о планах филиала "Пассажирская компания" УЗ его директор Александр Перцовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что УЗ ждет поставки 100 новых вагонов, которые были законтрактованы в этом году. Часть вагонов будет принята уже в этом году, а весь процесс поставки завершится в 2022 году. (Интерфакс)