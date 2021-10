Номинальная стоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла 80 миллионов долларов.

Об этом ЭП сообщил глава наблюдательного совета Национального депозитария Виталий Милентьев.

"За последние два года объем ценных бумаг на счетах клиентов НДУ увеличился почти на 19%. Так, на конец 2019 года объем иностранных ценных бумаг составил 65 млн долларов, а по состоянию на начало октября – более 80 млн долларов", – сообщил он.

Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на украинских фондовых биржах активизировался в начале 2019 года с либерализацией валютного законодательства.

По данным НДУ, сегодня Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку к обращению на территории Украины допущено 58 иностранных инструментов. Среди них, в частности акции таких известных техногигантов как Microsoft Corporation, Visa Inc., Tesla Inc., Netflix Inc. и Facebook Inc. Есть возможность также приобрести казначейские облигации правительства США.

"Мы ожидаем продолжения роста интереса к иностранным ценным бумагам. По нашему прогнозу, объем таких инструментов на конец следующего года может составить около 100 млн долларов", – отметил Милентьев.

Ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов заявлял о намерении организовать программу для предоставления возможности гражданам покупать акции государственных компаний. (epravda)