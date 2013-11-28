RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2460246124622463

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:27

Розслідувачі знайшли в документах Pandora Papers інформацію про те, як «Мотор Січ» викуповували китайці: за допомогою американської юридичної фірми DLA Piper та за гроші уряду КНР

Щоб уникнути дії українського антимонопольного законодавства, для концентрації акцій була використана система офшорів та довірених осіб, кажуть розслідувачі OCCRP. Радіо Свобода зробило огляд розслідування OCCRP та наводить нові факти про продаж компанії «Мотор Січ» китайцям, які розслідувачі цього проєкту виявили, досліджуючи Pandora Papers.

https://www.radiosvoboda.org/a/kytay-mo ... 98217.html
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 535
З нами з: 27.10.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:37

Номинальная стоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла 80 миллионов долларов.
Об этом ЭП сообщил глава наблюдательного совета Национального депозитария Виталий Милентьев.
"За последние два года объем ценных бумаг на счетах клиентов НДУ увеличился почти на 19%. Так, на конец 2019 года объем иностранных ценных бумаг составил 65 млн долларов, а по состоянию на начало октября – более 80 млн долларов", – сообщил он.
Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на украинских фондовых биржах активизировался в начале 2019 года с либерализацией валютного законодательства.
По данным НДУ, сегодня Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку к обращению на территории Украины допущено 58 иностранных инструментов. Среди них, в частности акции таких известных техногигантов как Microsoft Corporation, Visa Inc., Tesla Inc., Netflix Inc. и Facebook Inc. Есть возможность также приобрести казначейские облигации правительства США.
"Мы ожидаем продолжения роста интереса к иностранным ценным бумагам. По нашему прогнозу, объем таких инструментов на конец следующего года может составить около 100 млн долларов", – отметил Милентьев.
Ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов заявлял о намерении организовать программу для предоставления возможности гражданам покупать акции государственных компаний. (epravda)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 261
З нами з: 18.06.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 23:30

Кабмин назначил представителя в суде о незаконности приватизации "Мотор Сичи"
https://biz.censor.net/news/3293569/kabmin_naznachil_predstavitelya_v_sude_o_nezakonnosti_privatizatsii_motor_sichi
Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".

По данным следствия, которое началось только в текущем году, в 1993 году при приватизации бывшего государственного завода "Моторостроитель" в Запорожье, который был переименован в "Мотор Сич", был допущен ряд незаконных действий. В частности, размер его уставного фонда была занижен более чем в 30 раз, чем государству нанесен ущерб в размере не менее на сумму 18,37 млрд грн.
komp
1
 
Повідомлень: 8367
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 3442 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:47

Лол

На "Центрэнерго" сменили руководителя после заявлений о "полной готовности" к отопительному сезону. Наблюдательный совет государственной компании "Центрэнерго" уволил и.о. генерального директора Юрия Власенко и положил обязанности генерального директора на Виталия Довгаля. (epravda)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 261
З нами з: 18.06.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:28

  GTS написав:Розслідувачі знайшли в документах Pandora Papers інформацію про те, як «Мотор Січ» викуповували китайці: за допомогою американської юридичної фірми DLA Piper та за гроші уряду КНР

Щоб уникнути дії українського антимонопольного законодавства, для концентрації акцій була використана система офшорів та довірених осіб, кажуть розслідувачі OCCRP. Радіо Свобода зробило огляд розслідування OCCRP та наводить нові факти про продаж компанії «Мотор Січ» китайцям, які розслідувачі цього проєкту виявили, досліджуючи Pandora Papers.

https://www.radiosvoboda.org/a/kytay-mo ... 98217.html


Хоть какие-то новости о ситуации с мотором. Спасибо!
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 05.01.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:06

  GTS написав:MHP SE Операційні результати діяльності за третій квартал та дев’ять місяців

http://fs.ux.ua/mf/m32473/13144/tu-q3-2021-ukrdocx.pdf
Yuri_Z
 
Повідомлень: 261
З нами з: 18.06.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:28

Похоже кто-то не верит в приватизацию в этом году :)
Зображення
Yuri_Z
 
Повідомлень: 261
З нами з: 18.06.18
Подякував: 36 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:32

Yuri_Z А Вы верите? :lol:
десять лет одно и то же!
VitaliyN
 
Повідомлень: 246
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2460246124622463
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 87410
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.