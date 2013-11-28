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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:11

СEEN

ПАО "Центрэнерго" в третьем квартале получило прибыль в 436 млн грн, чем сократило убыток за три квартала в 5 раз.
Так, во II-III квартале 2021 года прибыль составила 639 млн грн. С начала года ущерб составляет 156 млн грн против 795 млн грн убытка в I квартале.

http://www.centrenergo.com/post/pat-tse ... iv-griven/
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:29

Лол

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Tesla за прошлый год выпустила 500 тыс. машин, Toyota — 9,5 млн. шт.

Скорей всего, завтра Тесла будет щупать 1000 за акцию

Интересная статейка про мировой рынок авто:
www.tadviser.ru Автомобили (мировой рынок) [2021/08/30]
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 21:07

Остановите Землю, я сойду!

Тесла сегодня прибавила 10% — это больше, чем стоит Daimler-Benz AG.
Когда-то Daimler продала 10% Теслы за 1.3 € млрд. ...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:09

Перемога!

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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:38

UNAF

Кто-то по Укрнафте дивы получил?
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:52

aleks_vodas

пока только уплатили налог
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DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 05:29

  Yuri_Z написав:Тесла сегодня прибавила 10% — это больше, чем стоит Daimler-Benz AG.
Когда-то Daimler продала 10% Теслы за 1.3 € млрд. ...


надули капитализацию знатно..
vladislavlvov
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  DmitryZP написав:aleks_vodas

пока только уплатили налог
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недавно брал такую справку, у меня от нафты ничего не указано
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:41

DOEN

DOEN за 9м2021 убыток 481 млн грн. (-20 грн./акция)
sansey
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