Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 жов, 2021 17:11
ПАО "Центрэнерго" в третьем квартале получило
прибыль в 436 млн грн, чем сократило убыток за три квартала в 5 раз. Так, во II-III квартале 2021 года прибыль составила 639 млн грн. С начала года ущерб составляет 156 млн грн против 795 млн грн убытка в I квартале. http://www.centrenergo.com/post/pat-tse ... iv-griven/
Yuri_Z
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Додано: Пон 25 жов, 2021 17:29
Tesla за прошлый год выпустила 500 тыс. машин, Toyota — 9,5 млн. шт.
Скорей всего, завтра Тесла будет щупать 1000 за акцию
Интересная статейка про мировой рынок авто:
www.tadviser.ru
Автомобили (мировой рынок) [2021/08/30]
Yuri_Z
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Додано: Пон 25 жов, 2021 21:07
Тесла сегодня прибавила 10% — это больше, чем стоит Daimler-Benz AG.
Когда-то Daimler продала 10% Теслы за 1.3 € млрд. ...
Yuri_Z
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Додано: Сер 27 жов, 2021 15:09
Yuri_Z
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Додано: Сер 27 жов, 2021 19:38
Кто-то по Укрнафте дивы получил?
aleks_vodas
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Додано: Сер 27 жов, 2021 20:52
aleks_vodas
пока только уплатили налог
Получаем дивиденды
DmitryZP
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Додано: Чет 28 жов, 2021 05:29
Yuri_Z написав:
Тесла сегодня прибавила 10% — это больше, чем стоит Daimler-Benz AG.
Когда-то Daimler продала 10% Теслы за 1.3 € млрд. ...
надули капитализацию знатно..
vladislavlvov
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Додано: Чет 28 жов, 2021 08:34
недавно брал такую справку, у меня от нафты ничего не указано
UX-2019
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:41
DOEN -20 грн./акция
BAVL +0,0605 грн./акция ZHEN +1,69 грн./акция KION +1,70 грн./акция MMKI +1,34 грн./акция AZST +2,55 грн./акция MSICH +443,28 грн./акция ZABR +0,51 грн./акция Да, после таких результатов, если бы не было сквизов, может и движение какое-то пошло бы на бирже. А так на УБ имеем МХП, Кернел, Райффайзен Банк Аваль (публичные компании) ну и TATM + UNAF (на утонченного любителя). CEEN и DOEN не имеют будущего.
Востаннє редагувалось
sansey
в П'ят 29 жов, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
sansey
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:13
Yuri_Z написав:
Tesla за прошлый год выпустила 500 тыс. машин, Toyota — 9,5 млн. шт.
Скорей всего, завтра Тесла будет щупать 1000 за акцию
Интересная статейка про мировой рынок авто:
http://www.tadviser.ru
Автомобили (мировой рынок) [2021/08/30]
... У травні 2019 року, коли акції виробника електромобілів коштували близько $200, вона дала неочікуваний прогноз, що ціна паперів за декілька років сягне $6 тис. В тому числі завдяки величезному парку таксі на автопілоті.
https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... trategiya/
greenozon
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