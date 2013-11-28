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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:26

  sansey написав: CEEN и DOEN не имеют будущего.

Почему нет будущего?!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:58

  Yuri_Z написав:
  sansey написав: CEEN и DOEN не имеют будущего.

Почему нет будущего?!


1) У Центра и Донбасса нет своего угля.
2) Необходимы огромные инвестиции в модернизацию производства + в соответствие заниженным украинским экологическим нормам (электрофильтры и пр.)
3) Рентабельность (отдача) от таких инвестиций очень маленькая, и ее вероятность под большим вопросом. Выгоднее строить солнечные/ветряные электростанции, что мы и наблюдаем.
4) Международные банки свернули финансирование угля и связанных с ними проэктов.

Это в двух словах
sansey
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