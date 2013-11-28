Почему нет будущего?!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:58
1) У Центра и Донбасса нет своего угля.
2) Необходимы огромные инвестиции в модернизацию производства + в соответствие заниженным украинским экологическим нормам (электрофильтры и пр.)
3) Рентабельность (отдача) от таких инвестиций очень маленькая, и ее вероятность под большим вопросом. Выгоднее строить солнечные/ветряные электростанции, что мы и наблюдаем.
4) Международные банки свернули финансирование угля и связанных с ними проэктов.
Это в двух словах
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:37
К "Центру" как планируют добавить шахты при продаже.
Да, тут всё плохо (PM10):
В частный дом - да, а вот в многоэтажку не потянет.
Как вроде на газ по чуть-чуть переходит... у 2019 році газ – 0,8%. Ого, в 2015 году и то было больше - 2,86%. И ведь переделывали блоки под газ... (рука-лицо)
Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:39
Вот еще подбавят (28.10.2021):
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