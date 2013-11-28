1) У Центра и Донбасса нет своего угля. 2) Необходимы огромные инвестиции в модернизацию производства + в соответствие заниженным украинским экологическим нормам (электрофильтры и пр.) 3) Рентабельность (отдача) от таких инвестиций очень маленькая, и ее вероятность под большим вопросом. Выгоднее строить солнечные/ветряные электростанции, что мы и наблюдаем. 4) Международные банки свернули финансирование угля и связанных с ними проэктов.
sansey написав:А так на УБ имеем МХП, Кернел, Райффайзен Банк Аваль (публичные компании) ну и TATM + UNAF (на утонченного любителя). CEEN и DOEN не имеют будущего.
Вот еще подбавят (28.10.2021):
Рішення регулятора дає старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких всесвітньо відомих компаній: – Alphabet Inc. – Amazon.com, Inc. – CATERPILLAR Inc. – Bank of Ameriсa Сorporation – Chevron U.S.A. Inc. – Citigroup Inc. – The Coca-Cola Company – DEERE&Company – CSX Corporation – EXXON MOBIL Corporation – DOW Inc. – INTEL Corporation – The Goldman Sachs Group, Inc. – McDonald`s Corporation – Johnson&Johnson.
В 5600 зберігається норма, яка робить неможливим використання системи єдиного податку 4-ї групи для агропідприємств з виробництва курятини та яєць. Ця норма має змусити платити більше податків МХП Юрія Косюка – лідера з виробництва курятини та Укрлендфармінг Олега Бахматюка – лідера з виробництва яєць.
Про це свідчить порядок денний позачергових зборів акціонерів "Укрнафти", призначених на 30 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, акціонерам "Укрнафти" в рамках процесу розподілу активів пропонується врегулювати суперечку з "Нафтогазом" щодо видобутого компанією газу в 2007-2013 роках або укладанням якоїсь угоди, або укладанням мирової угоди в рамках судової справи №910/3660/18.