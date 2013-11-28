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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:26

  sansey написав: CEEN и DOEN не имеют будущего.

Почему нет будущего?!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:58

  Yuri_Z написав:
  sansey написав: CEEN и DOEN не имеют будущего.

Почему нет будущего?!


1) У Центра и Донбасса нет своего угля.
2) Необходимы огромные инвестиции в модернизацию производства + в соответствие заниженным украинским экологическим нормам (электрофильтры и пр.)
3) Рентабельность (отдача) от таких инвестиций очень маленькая, и ее вероятность под большим вопросом. Выгоднее строить солнечные/ветряные электростанции, что мы и наблюдаем.
4) Международные банки свернули финансирование угля и связанных с ними проэктов.

Это в двух словах
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:37

  sansey написав:1) У Центра и Донбасса нет своего угля.

К "Центру" как планируют добавить шахты при продаже.
https://kosatka.media/gosudarstvo-hoche ... eto-nuzhno
2) Необходимы огромные инвестиции в модернизацию производства + в соответствие заниженным украинским экологическим нормам (электрофильтры и пр.)

Да, тут всё плохо (PM10):
https://ecoaction.org.ua/ukrainski-vuhi ... nishy.html
3) Рентабельность (отдача) от таких инвестиций очень маленькая, и ее вероятность под большим вопросом. Выгоднее строить солнечные/ветряные электростанции, что мы и наблюдаем.

В частный дом - да, а вот в многоэтажку не потянет.
4) Международные банки свернули финансирование угля и связанных с ними проэктов.

Как вроде на газ по чуть-чуть переходит... у 2019 році газ – 0,8%. Ого, в 2015 году и то было больше - 2,86%. И ведь переделывали блоки под газ... (рука-лицо)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:39

  sansey написав:А так на УБ имеем МХП, Кернел, Райффайзен Банк Аваль (публичные компании)
ну и TATM + UNAF (на утонченного любителя).
CEEN и DOEN не имеют будущего.

Вот еще подбавят (28.10.2021):
Рішення регулятора дає старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких всесвітньо відомих компаній:
– Alphabet Inc. – Amazon.com, Inc. – CATERPILLAR Inc. – Bank of Ameriсa Сorporation – Chevron U.S.A. Inc. – Citigroup Inc. – The Coca-Cola Company – DEERE&Company – CSX Corporation – EXXON MOBIL Corporation – DOW Inc. – INTEL Corporation – The Goldman Sachs Group, Inc. – McDonald`s Corporation – Johnson&Johnson.

https://www.nssmc.gov.ua/73-inozemnykh- ... v-ukraini/
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:42

В 5600 зберігається норма, яка робить неможливим використання системи єдиного податку 4-ї групи для агропідприємств з виробництва курятини та яєць.
Ця норма має змусити платити більше податків МХП Юрія Косюка – лідера з виробництва курятини та Укрлендфармінг Олега Бахматюка – лідера з виробництва яєць.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 00:23

Re: unaf

https://mbiz.censor.net/news/3296641/ko ... y_onovleno
Коломойський і "Нафтогаз" розпочинають поділ активів "Укрнафти" (оновлено)
Про це свідчить порядок денний позачергових зборів акціонерів "Укрнафти", призначених на 30 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, акціонерам "Укрнафти" в рамках процесу розподілу активів пропонується врегулювати суперечку з "Нафтогазом" щодо видобутого компанією газу в 2007-2013 роках або укладанням якоїсь угоди, або укладанням мирової угоди в рамках судової справи №910/3660/18.
paolot
 
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