https://mbiz.censor.net/news/3296641/kolomoyiskyyi_i_naftogaz_rozpochynayut_podil_aktyviv_ukrnafty_onovleno(оновлено)Что то подсказывает, сейчас наиболее удачный момент для ИВК решить свои накопившиеся вопросы. Газ более 1000$ за тыс.куб., нефть по 85$ за бар. Момент истины для нас мелких миноров. Хто би сумнівався, з весни поновлено розгляд судової справи, але тільки зараз на початку опалювального періоду активно почали відбуватись події. Цілком логічно з боку бородатої бабусіЧекаємо та готуємось до зборів. Про обов'язковий викуп як завжди ні слова.Ps. Чекаємо на продаж найближчим часом Приватбанку))

З дванадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість» Проект рішення №1: Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо врегулювання спору відносно природного газу, видобутого ПАТ «УКРНАФТА» у 2007 – 2013 роках (у тому числі на підставі договорів про спільну діяльність). Проект рішення №2: Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, між ПАТ «УКРНАФТА» та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме, мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18.

Зокрема, планується затвердити рішення, згідно з яким частину активів "Укрнафти" буде передано до статутного капіталу створеного нею у серпні 2021 року ТОВ "Укргазактив".



Вказується, що вартість цієї угоди становить понад 50% вартості активів "Укрнафти", згідно з даними останньої річної фінансової звітності.



Далі, після схвалення низки договорів купівлі-продажу між компаніями, на збори буде винесено питання купівлі "Нафтогазом України" 100% частки в "Укргазактиві".



Після цього збори акціонерів розглянуть питання викупу "Укрнафтою" у "Нафтогазу" 27,11 млн ​​ своїх акцій, що становить 50%+1 акція компанії.



Згідно з проектом пропонованих рішень, строк викупу "Укрнафтою" своїх акцій у "Нафтогазу" – протягом одного року. Ціна викупу акцій (або порядок її визначення) дорівнює ринковій вартості, яка визначається відповідно до вимог закону "Про акціонерні товариства".



У проекті рішень також зазначається, що "дії товариства щодо викуплених акцій: анулювання".



Крім того, акціонерам "Укрнафти" в рамках процесу розподілу активів пропонується врегулювати суперечку з "Нафтогазом" щодо видобутого компанією газу в 2007-2013 роках або укладанням якоїсь угоди, або укладанням мирової угоди в рамках судової справи №910/3660/18.



Водночас в самому "Нафтогазі" механізм поділу активів "Укрнафти" поки не коментують.



"Нафтогаз України" опрацьовує моделі можливого поділу активів ПАТ "Укрнафта". [b]Остаточне рішення з цього питання поки що не приймалося[/b]", - прокоментували оприлюднений порядок денний зборів у департаменті з інтегрованих комунікацій НАК.



Водночас нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко спочатку пропонував розглянути об'єднання ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ), позбавивши структури Коломойського вирішального впливу на роботу цих двох напівдержавних компаній. Вітренко також обіцяв призначити непідконтрольного Коломойському керівника для "Укрнафти", однак про жодні дії в цьому напрямку невідомо."