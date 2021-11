Рішення регулятора дає старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринку таких всесвітньо відомих компаній:

– Alphabet Inc. – Amazon.com, Inc. – CATERPILLAR Inc. – Bank of Ameriсa Сorporation – Chevron U.S.A. Inc. – Citigroup Inc. – The Coca-Cola Company – DEERE&Company – CSX Corporation – EXXON MOBIL Corporation – DOW Inc. – INTEL Corporation – The Goldman Sachs Group, Inc. – McDonald`s Corporation – Johnson&Johnson.