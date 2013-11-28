Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Идеи: портфель Идеи: портфель + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2463246424652466 Индекс UX закроет 2021 год Идеи: портфель 1.7 5 29 1800 и выше 55% 16 Ниже 1800 17% 5 Не могу сказать 28% 8 Всього голосів : 29 Додано: Пон 01 лис, 2021 18:41 joik написав: Что то ракета МХП не взлетела, как ожидалось, после сентябрського отчета, интуиция подсказывает, что цена будет так еще к лету 22 года телепаться в районе 7-8. Что то ракета МХП не взлетела, как ожидалось, после сентябрського отчета, интуиция подсказывает, что цена будет так еще к лету 22 года телепаться в районе 7-8.

Ну не разу не взлетела перед отчетом была 5,64 сейчас 8 !

у меня в ней с 5,18 результат +53% !!! Мало? Чушь пишите. Ну не разу не взлетелаперед отчетом была 5,64 сейчас 8 !у меня в ней с 5,18 результат +53% !!! Мало? Чушь пишите. VitaliyN Повідомлень: 247 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 19:29

Новини БізнесЦензор Транспорт

Крюківський вагонзавод отримав 236 мільйонів збитку замість минулорічного прибутку

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВСЗ, Кременчук Полтавської області) у січні-вересні 2021 року отримало чистий збиток у розмірі 236,09 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року чистий прибуток становив 129,07 млн грн.



Згідно з оприлюдненою у системі розкриття інформації НКЦПФР проміжною звітністю підприємства, чистий дохід за цей період скоротився в 2,6 раза – до 1,01 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.



КВСЗ отримав 34,1 млн грн валового збитку проти 240,2 млн грн прибутку у січні-вересні 2020 року, а від операційної діяльності – 243,1 млн грн збитку проти 129,9 млн грн операційного прибутку.



За даними заводу, за звітний період реалізовано 558 вантажних вагонів – на 47,3%, або на 481 вагон, менше, ніж за той самий період 2020 року, у тому числі у третьому кварталі – 236 одиниць.



При цьому чистий дохід від реалізації вантажних вагонів у січні-вересні скоротився в 2,9 раза – до 648,7 млн грн, а продажу пасажирських вагонів не було (за дев′ять місяців 2020 року цей дохід становив майже 600 млн грн).



Водночас чистий дохід від реалізації запасних частин до вантажних вагонів та інших запасів зріс у 4,3 раза – до 239,2 млн грн, у тому числі реалізація спеціальної наземної колісної техніки – у 12,4 раза, до 177,9 млн грн.



Частка України у загальному обсязі продажів продукції підприємства у січні-вересні становила 92% проти 42,3% роком раніше.



Як повідомлялося, "Крюківський вагонобудівний завод" у січні-червні 2021 року отримав чистий збиток у розмірі 163,97 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року його чистий прибуток становив 50,81 млн грн.



Відповідно до звітності, на початок жовтня на підприємстві працює 4255 осіб (у 2020 році – 5619 осіб). Джерело: https://biz.censor.net/n3296985 Крюківський вагонзавод отримав 236 мільйонів збитку замість минулорічного прибуткуНовини БізнесЦензор ТранспортКрюківський вагонзавод отримав 236 мільйонів збитку замість минулорічного прибуткуПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВСЗ, Кременчук Полтавської області) у січні-вересні 2021 року отримало чистий збиток у розмірі 236,09 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року чистий прибуток становив 129,07 млн грн.Згідно з оприлюдненою у системі розкриття інформації НКЦПФР проміжною звітністю підприємства, чистий дохід за цей період скоротився в 2,6 раза – до 1,01 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.КВСЗ отримав 34,1 млн грн валового збитку проти 240,2 млн грн прибутку у січні-вересні 2020 року, а від операційної діяльності – 243,1 млн грн збитку проти 129,9 млн грн операційного прибутку.За даними заводу, за звітний період реалізовано 558 вантажних вагонів – на 47,3%, або на 481 вагон, менше, ніж за той самий період 2020 року, у тому числі у третьому кварталі – 236 одиниць.При цьому чистий дохід від реалізації вантажних вагонів у січні-вересні скоротився в 2,9 раза – до 648,7 млн грн, а продажу пасажирських вагонів не було (за дев′ять місяців 2020 року цей дохід становив майже 600 млн грн).Водночас чистий дохід від реалізації запасних частин до вантажних вагонів та інших запасів зріс у 4,3 раза – до 239,2 млн грн, у тому числі реалізація спеціальної наземної колісної техніки – у 12,4 раза, до 177,9 млн грн.Частка України у загальному обсязі продажів продукції підприємства у січні-вересні становила 92% проти 42,3% роком раніше.Як повідомлялося, "Крюківський вагонобудівний завод" у січні-червні 2021 року отримав чистий збиток у розмірі 163,97 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року його чистий прибуток становив 50,81 млн грн.Відповідно до звітності, на початок жовтня на підприємстві працює 4255 осіб (у 2020 році – 5619 осіб). Джерело: zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 38232 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3682 раз. Подякували: 11611 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лис, 2021 19:34 Укрнафта зачетно так с 263 до 325 за неделю zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 38232 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3682 раз. Подякували: 11611 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2463246424652466 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15 , 16 , 17

St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 87925

4884707 Нед 31 гру, 2017 11:59