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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 29
1800 и выше
55%
16
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
28%
8
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:41

  joik написав:Что то ракета МХП не взлетела, как ожидалось, после сентябрського отчета, интуиция подсказывает, что цена будет так еще к лету 22 года телепаться в районе 7-8.

Ну не разу не взлетела :lol: перед отчетом была 5,64 сейчас 8 !
у меня в ней с 5,18 результат +53% !!! Мало? Чушь пишите.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:29

Крюківський вагонзавод отримав 236 мільйонів збитку замість минулорічного прибутку
Новини БізнесЦензор Транспорт
Крюківський вагонзавод отримав 236 мільйонів збитку замість минулорічного прибутку
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВСЗ, Кременчук Полтавської області) у січні-вересні 2021 року отримало чистий збиток у розмірі 236,09 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року чистий прибуток становив 129,07 млн грн.

Згідно з оприлюдненою у системі розкриття інформації НКЦПФР проміжною звітністю підприємства, чистий дохід за цей період скоротився в 2,6 раза – до 1,01 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

КВСЗ отримав 34,1 млн грн валового збитку проти 240,2 млн грн прибутку у січні-вересні 2020 року, а від операційної діяльності – 243,1 млн грн збитку проти 129,9 млн грн операційного прибутку.

За даними заводу, за звітний період реалізовано 558 вантажних вагонів – на 47,3%, або на 481 вагон, менше, ніж за той самий період 2020 року, у тому числі у третьому кварталі – 236 одиниць.

При цьому чистий дохід від реалізації вантажних вагонів у січні-вересні скоротився в 2,9 раза – до 648,7 млн грн, а продажу пасажирських вагонів не було (за дев′ять місяців 2020 року цей дохід становив майже 600 млн грн).

Водночас чистий дохід від реалізації запасних частин до вантажних вагонів та інших запасів зріс у 4,3 раза – до 239,2 млн грн, у тому числі реалізація спеціальної наземної колісної техніки – у 12,4 раза, до 177,9 млн грн.

Частка України у загальному обсязі продажів продукції підприємства у січні-вересні становила 92% проти 42,3% роком раніше.

Як повідомлялося, "Крюківський вагонобудівний завод" у січні-червні 2021 року отримав чистий збиток у розмірі 163,97 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року його чистий прибуток становив 50,81 млн грн.

Відповідно до звітності, на початок жовтня на підприємстві працює 4255 осіб (у 2020 році – 5619 осіб). Джерело: https://biz.censor.net/n3296985
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:34

Укрнафта зачетно так с 263 до 325 за неделю
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 08:59

Вітренко приготував Коломойському газу на 20 мільярдів гривень

https://nashigroshi.org/2021/11/02/vitr ... _mbw1nLQQk
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:55

Интересно, а Кернел кто -то с ветки покупает на УБ, кратность лота 1 шт. 445 грн. вроде заманчиво?
joik
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:36

joik Торги идут в "KER"
http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueresults.aspx

Что самое печально, та это то, что индекс UA содержит 2 неликвида (Doen, Tatm) и + 1 акция (Msich), которая не торгуется уже 3,5 года.
MHPC и KER поинтересней бы смотрелись. Но, у десяти человек из Индексного комитета свое видения ситуации
Yuri_Z
 
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