Ну не разу не взлетела перед отчетом была 5,64 сейчас 8 !
у меня в ней с 5,18 результат +53% !!! Мало? Чушь пишите.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:41
Додано: Пон 01 лис, 2021 19:29
Крюківський вагонзавод отримав 236 мільйонів збитку замість минулорічного прибутку
Новини БізнесЦензор Транспорт
Крюківський вагонзавод отримав 236 мільйонів збитку замість минулорічного прибутку
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВСЗ, Кременчук Полтавської області) у січні-вересні 2021 року отримало чистий збиток у розмірі 236,09 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року чистий прибуток становив 129,07 млн грн.
Згідно з оприлюдненою у системі розкриття інформації НКЦПФР проміжною звітністю підприємства, чистий дохід за цей період скоротився в 2,6 раза – до 1,01 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.
КВСЗ отримав 34,1 млн грн валового збитку проти 240,2 млн грн прибутку у січні-вересні 2020 року, а від операційної діяльності – 243,1 млн грн збитку проти 129,9 млн грн операційного прибутку.
За даними заводу, за звітний період реалізовано 558 вантажних вагонів – на 47,3%, або на 481 вагон, менше, ніж за той самий період 2020 року, у тому числі у третьому кварталі – 236 одиниць.
При цьому чистий дохід від реалізації вантажних вагонів у січні-вересні скоротився в 2,9 раза – до 648,7 млн грн, а продажу пасажирських вагонів не було (за дев′ять місяців 2020 року цей дохід становив майже 600 млн грн).
Водночас чистий дохід від реалізації запасних частин до вантажних вагонів та інших запасів зріс у 4,3 раза – до 239,2 млн грн, у тому числі реалізація спеціальної наземної колісної техніки – у 12,4 раза, до 177,9 млн грн.
Частка України у загальному обсязі продажів продукції підприємства у січні-вересні становила 92% проти 42,3% роком раніше.
Як повідомлялося, "Крюківський вагонобудівний завод" у січні-червні 2021 року отримав чистий збиток у розмірі 163,97 млн грн, тоді як за аналогічний період 2020 року його чистий прибуток становив 50,81 млн грн.
Відповідно до звітності, на початок жовтня на підприємстві працює 4255 осіб (у 2020 році – 5619 осіб). Джерело:
Додано: Вів 02 лис, 2021 08:59
Вітренко приготував Коломойському газу на 20 мільярдів гривень
Додано: Вів 02 лис, 2021 15:55
Интересно, а Кернел кто -то с ветки покупает на УБ, кратность лота 1 шт. 445 грн. вроде заманчиво?
Додано: Вів 02 лис, 2021 20:36
joik Торги идут в "KER"
Что самое печально, та это то, что индекс UA содержит 2 неликвида (Doen, Tatm) и + 1 акция (Msich), которая не торгуется уже 3,5 года.
MHPC и KER поинтересней бы смотрелись. Но, у десяти человек из Индексного комитета свое видения ситуации
Додано: Сер 03 лис, 2021 01:10
Есть версия, что эти деньги нужны Укрнафте для оплаты выкупа доли НАКа. Логично, сбросить спорный газ в активы ООО Укргазактив. Дальше, Нафтогаз выкупает 100% Укргазактива и одновременно продаёт свои 50%+1 Укрнафте, которая их анулирует. В итоге, НАК становится владельцем спорного газа (кто бы сомневался ), а ИВК контрольным владельцем Укрнафты со всеми её нефтегазовыми активами, заправочным бизнесом и долей в 80+%. В таком случае, обратный выкуп у проголосовавших против на собрании будет по цене в пределах ~700 грн. И в дальнейшем, высокая вероятность проведения допки и последующего сквизаута.
Но есть и другие варианты. Конечная цель одного из них, это обмен нефтяных активов и спорного газа на долги Привата, что равно возврату банка ИВК. Приватизация "хорошего" банка, как повод. Тогда, цифры уже будут на порядок другие, так как оценка активов под разделение, подразумевает прежде всего минимизацию налогообложения при заключении договоров купли-продажи. А обменять актив с такой оценкой на 150млрд.грн. долга будет непросто.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:32
Подозреваю, что для введения в Индек УБ, у МНР и Кернела нет того количества акций, которое должно быть в обороте на бирже. Ведь основной выпуск этих эмитентов обращается в Варшаве и Лондоне. А сюда на УБ, какие то брокеры хулиганы завели мелочный пакет для заработка на дисконте. Вот интересно есть ли на УБ у этих двоих бумаг маркет мейкеры или те ничтожные транзакции по бумагам это маленькие долгосрочные инвесторы потроху покупают на свой страх и риск?
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:45
UNAF
“Нафтогаз” проиграл “Укрнафте” Игоря Коломойского 700 млн кубометров газа на 22 млрд гривен
405 грн на акцию...
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:54
gmm там рядом еще интересное
Нефтяной бизнес Коломойского и Боголюбова JKX заявил о планах делистинга и выкупа акций
Коломойский решил уйти из паблика в приват?
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