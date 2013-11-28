DmitryZP
Риски Бородатой Бабушки всем понятны...
Была бы у него корпоративная культура, акции стоили бы совсем других денег:)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 лис, 2021 19:22
UNAF
DmitryZP
Риски Бородатой Бабушки всем понятны...
Была бы у него корпоративная культура, акции стоили бы совсем других денег:)
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