На заседании 4 ноября этого года Комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

NIKE, INC., MERCK & CO., INC., PAYPAL HOLDINGS, INC., NVIDIA CORPORATION, PEPSICO, INC., PFIZER INC., QUALCOMM INCORPORATED, THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE WALT DISNEY COMPANY, STARBUCKS CORPORATION, UNITED PARCEL SERVICE, WALMART INC.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора. "Таким образом теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов", - говорится в сообщении.