“Укрнафта” получила более 347 млн. грн. в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть. Таким образом, начиная с декабря 2019 года общая сумма погашенной задолженности с процентами составила 2,66 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на начало декабря 2019 сумма задолженности составила 7,47 млрд грн. “Возврат средств происходит в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности по мировым соглашениям “Укрнафты” с ООО “Техтрейд Групп”, ООО “Гарант-УТН”, ООО “Галнефть”, ООО “Торговый дом Прикарпатьянефтейрейд” и ООО “Котлас””, — отмечается в сообщении. Все эти компании связаны с Игорем Коломойским и его партнерами.

Реструктуризация предполагает погашение долга по частям в течение 3-6 лет. В сумму выплаты будут также входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года.



В компании напомнили, что дебиторская задолженность за поставленную нефть образовалась в 2015 году. С целью возврата просроченной дебиторской задолженности в июле 2016 года “Укрнафта” подала 6 судебных исков на общую сумму 7,6 млрд грн. По 5 искам суды приняли решение в пользу компании, однако впоследствии она подписала мировые соглашения с должниками.

Как сообщалось, под руководством Олега Геза в апреле 2020 года “Укрнафта” завершила подписание ряда мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского, которым она в 2015 году безвозмездно передала около 1 млн. тонн нефти на сумму около 7,6 млрд. грн.



После этого, в конце мая 2020 года наблюдательный совет “Укрнафты” решил прекратить конкурс на председателя правления, назначив на эту должность Геза, руководившего компанией в и.о. главы с мая 2019 года. Инициаторами такого решения стали представители Коломойского.

Напомним, еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из “Укрнафты” 7,6 млрд грн путем безвозмездной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период “Укрнафта” выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за поставку нефтепродуктов в будущем ряду компаний, которые, по данным СМИ, связаны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.



Эти соглашения привели к возникновению налогового долга “Укрнафты” перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в результате был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не участвовал в урегулировании проблем “Укрнефти”.

“Укрнефть” является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК “Нефтегаз Украины” принадлежит 50%+1 акция “Укрнафты”, группе компаний, связанных с Коломойским и его бизнес-партнерами, — около 42% акций.(ukrrudprom)