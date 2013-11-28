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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 30
1800 и выше
57%
17
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:22

UNAF

DmitryZP

Риски Бородатой Бабушки всем понятны...

Была бы у него корпоративная культура, акции стоили бы совсем других денег:)
gmm
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 13:48

Хорошая сегодня зарубка в "Укрнафте"
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:55

На заседании 4 ноября этого года Комиссия дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:
NIKE, INC., MERCK & CO., INC., PAYPAL HOLDINGS, INC., NVIDIA CORPORATION, PEPSICO, INC., PFIZER INC., QUALCOMM INCORPORATED, THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE WALT DISNEY COMPANY, STARBUCKS CORPORATION, UNITED PARCEL SERVICE, WALMART INC.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора. "Таким образом теперь украинские инвесторы могут воспользоваться возможностью инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов", - говорится в сообщении.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:22

налетай - подешевело!
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:52

Кроме Фридом финанс кто-нибудь дает интернет трейдинг? Или Нафту между собой профики и пару калек через фридом гоняют?
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:57

user412
6 сделок на 2,3 млн. Скорей всего, прогнали два миллиона и еще 4-5 раза ударили на 300 тыс.
На шьет интернет-трейдинга не подскажу
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 11:16

Re: Идеи: портфель

КВСЗ в конце октября передал УЗ два дизельпоеда. По ходу вся сумма должна пойти в "бумажную прибыль 4-го квартала"
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 18:50

UNAF

“Укрнафта” получила более 347 млн. грн. в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть. Таким образом, начиная с декабря 2019 года общая сумма погашенной задолженности с процентами составила 2,66 млрд грн, сообщает пресс-служба компании.
По состоянию на начало декабря 2019 сумма задолженности составила 7,47 млрд грн. “Возврат средств происходит в рамках плана реструктуризации дебиторской задолженности по мировым соглашениям “Укрнафты” с ООО “Техтрейд Групп”, ООО “Гарант-УТН”, ООО “Галнефть”, ООО “Торговый дом Прикарпатьянефтейрейд” и ООО “Котлас””, — отмечается в сообщении. Все эти компании связаны с Игорем Коломойским и его партнерами.
Реструктуризация предполагает погашение долга по частям в течение 3-6 лет. В сумму выплаты будут также входить проценты, начисленные на остаток задолженности после января 2020 года.

В компании напомнили, что дебиторская задолженность за поставленную нефть образовалась в 2015 году. С целью возврата просроченной дебиторской задолженности в июле 2016 года “Укрнафта” подала 6 судебных исков на общую сумму 7,6 млрд грн. По 5 искам суды приняли решение в пользу компании, однако впоследствии она подписала мировые соглашения с должниками.
Как сообщалось, под руководством Олега Геза в апреле 2020 года “Укрнафта” завершила подписание ряда мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского, которым она в 2015 году безвозмездно передала около 1 млн. тонн нефти на сумму около 7,6 млрд. грн.

После этого, в конце мая 2020 года наблюдательный совет “Укрнафты” решил прекратить конкурс на председателя правления, назначив на эту должность Геза, руководившего компанией в и.о. главы с мая 2019 года. Инициаторами такого решения стали представители Коломойского.
Напомним, еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из “Укрнафты” 7,6 млрд грн путем безвозмездной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период “Укрнафта” выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за поставку нефтепродуктов в будущем ряду компаний, которые, по данным СМИ, связаны с группой “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Эти соглашения привели к возникновению налогового долга “Укрнафты” перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в результате был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не участвовал в урегулировании проблем “Укрнефти”.
“Укрнефть” является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК “Нефтегаз Украины” принадлежит 50%+1 акция “Укрнафты”, группе компаний, связанных с Коломойским и его бизнес-партнерами, — около 42% акций.(ukrrudprom)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 12:05

В свете намечаючегося очередного кидка миноров UNAF, кто-то планирует посещать 30.11.собрание акционеров?
Есть смысл голосовать против? Какие мысли?
gaydamacha
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 22:07

  gaydamacha написав:В свете намечаючегося очередного кидка миноров UNAF, кто-то планирует посещать 30.11.собрание акционеров?
Есть смысл голосовать против? Какие мысли?

Ну, Вам конечно виднее с "кидками миноров" (очередные или внеочередные :lol: ) но я таки прикупил УНАФ. А вот МХП обхожу стороной)
Investor_33
 
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