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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:59
Investor_33 написав:
Ну, Вам конечно виднее с "кидками миноров" (очередные или внеочередные
) но я таки прикупил УНАФ. А вот МХП обхожу стороной)
А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.
Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель"
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sansey
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