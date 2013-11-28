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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2465246624672468

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 30
1800 и выше
57%
17
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:59

  Investor_33 написав:Ну, Вам конечно виднее с "кидками миноров" (очередные или внеочередные :lol: ) но я таки прикупил УНАФ. А вот МХП обхожу стороной)


А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.

Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель" :D

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sansey
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