А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.
Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель"
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:59
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:08
СEEN
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:17
А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.
Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель".
Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.
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