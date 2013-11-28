А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.
Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель"
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:59
Додано: Сер 10 лис, 2021 10:08
СEEN
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:17
А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.
Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель".
Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:05
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:32
Re: Идеи: портфель
Та да)) У меня свой "инсайд"...
1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться).
2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%)
3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.
4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать).
По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн.
Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.
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