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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2465246624672468

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 30
1800 и выше
57%
17
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 08:59

  Investor_33 написав:Ну, Вам конечно виднее с "кидками миноров" (очередные или внеочередные :lol: ) но я таки прикупил УНАФ. А вот МХП обхожу стороной)


А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.

Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель" :D

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sansey
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:08

СEEN

Министерство энергетики предлагает отказаться от ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины", а передать ей госпакет акций "Центрэнерго" и государственные угольные шахты, соответствующий проект постановления внесен в повестку дня заседания Кабинета министров в среду. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:17

  sansey написав:
  Investor_33 написав:Ну, Вам конечно виднее с "кидками миноров" (очередные или внеочередные :lol: ) но я таки прикупил УНАФ. А вот МХП обхожу стороной)


А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.

Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель".

Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.
joik
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:05

Кабмин передаст "Центрэнерго" и госшахты восстановленной НАК "ЭКУ" с перспективой ее приватизации - премьер (Интерфакс)

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Покупай на ожиданиях — продавай на фактах :mrgreen:
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:32

Re: Идеи: портфель

  joik написав:Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.

Та да)) У меня свой "инсайд"...
1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться).
2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%)
3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.
4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать).
По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн.
Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:44

  Investor_33 написав:
  joik написав:Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.

Та да)) У меня свой "инсайд"...
1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться).
2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%)
3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.
4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать).
По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн.
Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.


Принято,забились!!!!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:45

joik
Так а забились на что??? Предлагаю на хорошую пляху! :lol:
Только как считать результат, давайте чтоб всем участникам было понятно.
Я однозначно за МХП!!! Тут все ясно и понятно. Прибыль будет рекордная, двд будут, с большой вероятностью,выше чем 0,8долл., скорее 1,2
Сейчас цена около 8, очень даже приемлемый уровень. Хотя я по 8 не зайду, хватает по 5.
По УБ как-то не корректно результат считать. Рынка то у нас нет.
В Унаф одни если... Если спорный газ, если Беня, если Нафтогаз... Шансы на выстрел минимальны.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:45

Re: Идеи: портфель

  Investor_33 написав:3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.


останется там только Беня для которого понятия "делитЬся" не существует - и уедет вся прибыль куда-нить на другие его активы где уже не нужно будет делиться с какими-то там там минорами

а так да, на бумаге прибыль делится на меньшее кол-во акций

тут ключевое то что Нафтогаз выйдет из акционеров
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:57

Что касается нефти. у меня Шелл за год +60% + двд квартальные...
Кидайте УБу, нех тут делать. Разве что КВСЗ купить под большое строительство ЖД. Так объемов нет :(
VitaliyN
 
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