Министерство энергетики предлагает отказаться от ликвидации НАК "Энергетическая компания Украины", а передать ей госпакет акций "Центрэнерго" и государственные угольные шахты, соответствующий проект постановления внесен в повестку дня заседания Кабинета министров в среду. (Интерфакс)
Investor_33 написав:Ну, Вам конечно виднее с "кидками миноров" (очередные или внеочередные ) но я таки прикупил УНАФ. А вот МХП обхожу стороной)
А я вот наоборот, прикупил МХП, а Укрнефть обхожу стороной.
Как говорится: "На каждый товар - свой покупатель".
Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.
joik написав:Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.
Та да)) У меня свой "инсайд"... 1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться). 2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%) 3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн. 4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать). По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн. Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.
joik написав:Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.
Та да)) У меня свой "инсайд"... 1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться). 2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%) 3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн. 4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать). По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн. Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.
joik Так а забились на что??? Предлагаю на хорошую пляху! Только как считать результат, давайте чтоб всем участникам было понятно. Я однозначно за МХП!!! Тут все ясно и понятно. Прибыль будет рекордная, двд будут, с большой вероятностью,выше чем 0,8долл., скорее 1,2 Сейчас цена около 8, очень даже приемлемый уровень. Хотя я по 8 не зайду, хватает по 5. По УБ как-то не корректно результат считать. Рынка то у нас нет. В Унаф одни если... Если спорный газ, если Беня, если Нафтогаз... Шансы на выстрел минимальны.