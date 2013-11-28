Додано: Сер 10 лис, 2021 20:32

joik написав: Укрнефть покупает только инсайдер , кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь. , кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.

Та да)) У меня свой "инсайд"...1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться).2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%)3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать).По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн.Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.