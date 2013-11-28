Срок окончания выплаты двд от Укрнафты 17 ноября.
Коллеги, что слышно, может ВДРУГ кому-то зашли дивы ?
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Додано: Чет 11 лис, 2021 16:57
Срок окончания выплаты двд от Укрнафты 17 ноября.
Коллеги, что слышно, может ВДРУГ кому-то зашли дивы ?
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15
По-поводу нефти я бы не был так категоричен.
Как видим из картинки выше, в 2020-м году Укрнефть добыла 1,5 млн.тонн нефти и конденсата. 1т.нефти=7,33 барреля. а также 1,12 млрд.куб.м. газа.
Наводящие вопросы:
1) Обьемы добычи и обьмы реализации?
2) Давальческая схема переработки нефти (около 8 млрд.грн. на НПЗ) Вряд ли схема поменяется.
3) Рентная плата. Сколько ренты припадает на природный газ, а сколько на нефть?
По моим, сугубо личным, неглубоким взглядам природный газ дает 65%-75% прибыли Укрнефти.
Додано: Чет 11 лис, 2021 17:54
Re: Идеи: портфель
не совсем - у МХП активы не только тут
1е что попалось в гугле
и там же
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:07
Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа.
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