Investor_33 написав:3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.
По-поводу нефти я бы не был так категоричен. Как видим из картинки выше, в 2020-м году Укрнефть добыла 1,5 млн.тонн нефти и конденсата. 1т.нефти=7,33 барреля. а также 1,12 млрд.куб.м. газа.
Наводящие вопросы: 1) Обьемы добычи и обьмы реализации? 2) Давальческая схема переработки нефти (около 8 млрд.грн. на НПЗ) Вряд ли схема поменяется. 3) Рентная плата. Сколько ренты припадает на природный газ, а сколько на нефть?
По моим, сугубо личным, неглубоким взглядам природный газ дает 65%-75% прибыли Укрнефти.
В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.
В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.
Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа.
В край охренели уроды !!! Таки выжмут нас из акций и без сквизаута !!!😡😡😡😡😡
Не увидел, как тут «выжмут нас из акций»?
Какое сейчас законодательное определение цены к выкупу у акционеров, голосовавших против правочин?
1.Мне кажется что если все эти вопросы примут то остаётся только проголосовать против и предьявить акции к выкупу!! 2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂 Крупным акционерам надо срывать это собрание и гнать цену !