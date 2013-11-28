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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2467246824692470>

Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.7 5 30
1800 и выше
57%
17
Ниже 1800
17%
5
Не могу сказать
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 16:57

Срок окончания выплаты двд от Укрнафты 17 ноября.
Коллеги, что слышно, может ВДРУГ кому-то зашли дивы ?
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:15

  Investor_33 написав:3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.


По-поводу нефти я бы не был так категоричен.
Зображення
Как видим из картинки выше, в 2020-м году Укрнефть добыла 1,5 млн.тонн нефти и конденсата. 1т.нефти=7,33 барреля. а также 1,12 млрд.куб.м. газа.
Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Наводящие вопросы:
1) Обьемы добычи и обьмы реализации?
2) Давальческая схема переработки нефти (около 8 млрд.грн. на НПЗ) Вряд ли схема поменяется.
3) Рентная плата. Сколько ренты припадает на природный газ, а сколько на нефть?

По моим, сугубо личным, неглубоким взглядам природный газ дает 65%-75% прибыли Укрнефти.
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:54

Re: Идеи: портфель

  joik написав:Активы тут


не совсем - у МХП активы не только тут
1е что попалось в гугле
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/21/645514/

и там же

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:07

  DmitryZP написав:
  joik написав:Активы тут


не совсем - у МХП активы не только тут
1е что попалось в гугле
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/21/645514/

и там же

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций - около 3 млн долларов.

Добавлю в 2018 купили компанию РР на Балканах. Это комплексы от земли до переработки и точками продаж Балканы, Венгрия, Австрия. Это предприятие МХП развивает и увеличивает производство бешеными темпами. Есть в отчете по нему инфа.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:24

  zzzzzz написав:Срок окончания выплаты двд от Укрнафты 17 ноября.
Коллеги, что слышно, может ВДРУГ кому-то зашли дивы ?

Нет ни по нефти ни по центру за 2018 год дивиденды не заходили пока.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 02:41

Unaf

https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_n ... K_sayt.pdf

В край охренели уроды !!! Таки выжмут нас из акций и без сквизаута !!!😡😡😡😡😡
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 06:52

  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_news/Info_propoziciyz_NAK_sayt.pdf

В край охренели уроды !!! Таки выжмут нас из акций и без сквизаута !!!😡😡😡😡😡

Не увидел, как тут «выжмут нас из акций»?

Какое сейчас законодательное определение цены к выкупу у акционеров, голосовавших против правочин?
San
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:22

  San написав:
  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_news/Info_propoziciyz_NAK_sayt.pdf

В край охренели уроды !!! Таки выжмут нас из акций и без сквизаута !!!😡😡😡😡😡

Не увидел, как тут «выжмут нас из акций»?

Какое сейчас законодательное определение цены к выкупу у акционеров, голосовавших против правочин?

1.Мне кажется что если все эти вопросы примут то остаётся только проголосовать против и предьявить акции к выкупу!!
2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании
Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂
Крупным акционерам надо срывать это собрание и гнать цену !
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:38

  reestr написав:
  San написав:
  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/data/Ivestor_news/Info_propoziciyz_NAK_sayt.pdf

В край охренели уроды !!! Таки выжмут нас из акций и без сквизаута !!!😡😡😡😡😡

Не увидел, как тут «выжмут нас из акций»?

Какое сейчас законодательное определение цены к выкупу у акционеров, голосовавших против правочин?

1.Мне кажется что если все эти вопросы примут то остаётся только проголосовать против и предьявить акции к выкупу!!
2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании
Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂
Крупным акционерам надо срывать это собрание и гнать цену !

Я думаю, что это альтернативные сценарии, либо одно, либо другое.

Крупные акционеры - это разве что Бриджит, Бордо и Липтон :P
Кто самый крупный сейчас из не НГ/Беня?
San
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:41

  reestr написав:2. Средний Биржевой курс за 2 мес до объявления о собрании
Но там есть нюансы, может цена выкупа будет гораздо интересней 🙂

Средний биржевой- это курам на смех, думаю, около 300.
Нюансы - это для тех, кто против правочинов проголосует, или нюансы, если потом выкуп 50%+ будет по более высокой цене? Есть законодательная норма зацепиться за это и впихнуть и свой пакет по цене выкупа?
San
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